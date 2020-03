Que escondan a la ministra, por favor

La pareja “Chauchescu” son una auténtica vergüenza para cualquier Gobierno. No me extraña en absoluto la división que hay en estos momentos en el ejecutivo de Sánchez a cuenta de la ley de la señora del vicepresidente (me da exactamente igual que se ofenda doña Irene y me tache de machista. Lamentablemente estoy convencida de que si no fuera la pareja del macho alfa de Podemos, es decir del vicepresidente Pablo Iglesias, nunca jamás hubiera sido ministra. Así de triste es y así de duro resulta, lo admita o no).

¡Para que doña Carmen Calvo Poyato, feminista recalcitrante, haya tenido sus reservas con la ley que quiere aprobar la señora del vicepresidente, cómo será el texto! Del ministro de Justicia ya se ha encargado su compañero de vida, que para eso es hombre y vicepresidente. Le ha acusado de “machista frustrado” por poner reparos a un proyecto de ley que, según los expertos que han visto el texto presentado, es propio de un estudiante más que de una ministra.

La señora “Chauchescu” ha presentado ayer el bodrio de proyecto legislativo haciendo apología del alcoholismo. Imagino que cuando la nena pequeña de los marqueses de Galapagar tenga la edad de salir sola a la calle, doña Irene le grabará a fuego su grito de guerra: “Sola y borracha, quiero volver a casa”. Después le contará que su papá era un fiel defensor de las mujeres y que a algunas señoras las quería defender tanto, como a la periodista Mariló Montero, que decía que las azotaría hasta que sangraran. Y su padrino político y amigo íntimo del matrimonio de ministros, es decir el señor Echenique, le enseñará un cántico que es toda una exaltación a la igualdad y a la mujer. Dice algo así como: “Chúpame la minga, Dominga que vengo de Francia, chúpame la minga, Dominga que tiene sustancia”. Quedan, gracias a Dios, para los anales de la historia esos vídeos en “youtube” grabados por el autor para que nadie nos acuse de mentir.

El lenguaje, soez donde los haya, es lo más machista que yo he visto en mi vida. Mucho más que el de un hombre cuando le echa un piropo por la calle a una mujer. Cuidado señores, porque con la ley de la señora del vicepresidente están expuestos, como mínimo, a una multa.

Supongo que el ministro del ramo de la sanidad está callado con el grito de guerra de Irene Montero incitando a beber alcohol. Tendrá miedo a que ella o su pareja le dediquen unos improperios por reprender a la ministra ante semejante barbaridad.

Y con este proyecto amorfo se apoderará el próximo 8 de marzo, día de la mujer, de la calle, como si con ello se acabara con las muertes o las agresiones hacia las mujeres. Lamentablemente la violencia sigue siendo un problema para el que todos deberían estar trabajando. Y el consumo excesivo de alcohol, sobre todo entre menores y adolescentes, es también un tema muy serio. No debe usted banalizar.

Esta señora ha convertido el ministerio de Igualdad en una suerte de “Gran Hermano” y está “utilizando” a su hija pequeña para insultar a los millones de mujeres trabajadoras que compaginan como pueden, no sin esfuerzo, su vida profesional y la familiar. Pero sin exponer a sus hijos al foco mediático y sin la posibilidad de llevárselos al trabajo. Más vale que contrate a una persona para que le cuide a los niños en lugar de pasearlos por el Ministerio, porque sin lugar a dudas el sueldo le da para ello y crearía puestos de trabajo.

Si lee este artículo, supongo que no, aunque tal vez lo hagan algunos de sus estrechos colaboradores, pasaré a engrosar la lista negra de los medios de comunicación y me descalificarán. Es el argumento de quien no tiene argumentos. Es la estrategia para callar a los medios que critican sus actuaciones públicas. Pero ustedes pueden criticar a los medios de comunicación que no son afines, al tiempo que tachan de todo, no sin razón, a Cayetana Álvarez de Toledo por meterse con la Sexta. Tan poco democráticos son ustedes, los de Podemos, como lo es la engolada portavoza de Pablo Casado.