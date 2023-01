¡Qué confusión!

Vivimos días de confusión. También por las composiciones imposibles de nuestros cocineros en Madrid Fusión, como esas manitas rellenas de frutos del mar, pero sobre todo por las iniciativas fantásticas que se nos anuncian, como destinar el trazado del viejo ferrocarril del Ruta de la Plata a pie desde La Alamedilla –quizá desde más lejos—hasta Tejares, que es algo ya propuesto hace años con un tranvía; o la de crear una ciudad paralela con zonas de ocio y negocio, con telesilla, incluso, y un aeropuerto de dimensión americana. Todo es muy confuso y hay que ir con cautela, hacerse ilusiones pero no ser iluso. Que no nos “pete” la cabeza. Hay referencias en todo esto que me suena a ciencia ficción, pero quién sabe, quizá los de fuera vean esa Salamanca oculta para los que vivimos aquí todos los días llena de posibilidades a lo alto y ancho. Francamente no lo sé.

Las gentes del desierto tienen otra mirada. Ismail Ibn-Ali Abuldefa nació en Damasco en 1273. Fue historiador, geógrafo y sultán árabe. Escribió una Historia Universal y una Geografía en la que describe España y alude a Salamanca. Es el primero que se cita en “Viajeros extranjeros en Salamanca”, libro editado por el Centro de Estudios Salmantinos en 1988, y firmado por Jesús Majada y Juan Martín, que recibieron el año anterior el premio Villar y Macías del CES. Una joya. En ella descubrí a Abuldefa, que, sin embargo, erró algunos tiros. Salamanca, estaba en la parte septentrional del río Coimbra, asegura, como también que entre Coimbra, capital de Galicia, y Salamanca hay dos jornadas. Salamanca estaría situada en el lado oriental de Coimbra. Sé que todo es muy confuso, pero lo realmente interesante es que fuese un árabe el primero en situarnos en el mapa. Ahora, un club internacional, con árabes formando parte de él, quieren también colocarnos en otro mapa más propio del siglo XXI. Y así como no acabamos de situar aquella Salamanca de Abuldefa tampoco acertamos con la que nos proponen los citados en el Peace World Congress, quizás por la confusión de un diseño que no entendemos. Nos hablan de Dubai y nos espantamos, pero Salamanca nunca será Dubai. Espero. Si me preguntan diré que alrededor de Salamanca quiero otra repleta de conocimiento, siguiendo nuestra tradición universitaria, y espacios en los que aquel pueda volcarse. Centros de tecnología, innovación e investigación, que acoja a los que salgan de las aulas, y que haya espacio para el ocio y el negocio, claro, y la residencia. Espero, también, que la Salamanca que se propone tenga una vivienda asequible y accesible, si no es mucho pedir, y respete la ciudad secular. Estamos confusos y, probablemente, confundidos, así que tendremos que darle más vueltas a todo ello y recabar más información para situar a Salamanca en su lugar y no errar como el bueno de Abuldefa, cuyos paisanos estuvieron entre nosotros varios siglos hasta el punto de que aquello de echarles de la Península Ibérica tuvo más de guerra civil que de reconquista.

En estos días de confusión también ha llegado a mis oídos que el ministro Joan Subirats –el de Universidades, tranqui, casi nadie le conoce—se ha metido en el lío de apuntar a tunas mixtas. A mí, personalmente, me da igual mientras respete la existencia de tunas masculinas y femeninas, y hablo muy en serio porque uno es padrino y ahijado, a la vez, de la Tuna Femenina de la Universidad de Salamanca y yo por mis madrinas y ahijadas, muerdo. Cuidado, ministro, no siendo que le envíe a alguien desde la Cueva de Salamanca. Tengo la impresión de que el ministro ha trabajado poco el tema de la tuna, heredera de nuestros sopistas, con su cuchara a cuestas, que hoy mantienen una tradición muy universitaria y mucho universitaria (Rajoy): pasarlo bien. Ellos por un lado y ellas por otro, y si se quieren unir, fundir y confundir quiénes somos los demás para impedirlo. Tunos y tunas conviven perfectamente, así que no se meta donde nadie le ha llamado y nadie le precisa. No se confunda.