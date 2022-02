Putin, Trump y Bardem

HABÍA una vez un señor llamado Putin que cuando llegó al poder aprovechando la borrachera del cambio de milenio ya añoraba a la antigua Unión Soviética. Tenemos a Ucrania, que pedía desde hace años pertenecer a la OTAN, a una Rusia mosqueada que ya rechazó esa adhesión en 2008 y a una Unión Europea muy debilitada después de que Merkel se jubilara y quedaran Sholz y Macron, que parecen más preocupados por hacerse una foto con Biden que por dotar a la Unión Europea de fuerza.

Tenemos a la Unión Europea atada por la dependencia del gas ruso y del barril porque decidió hacerle la guerra a las energías contaminantes y tenemos a un Biden castrado por su retirada bochornosa de Afganistán. Tenemos un Oriente fuerte, dispuesto a cambiar el orden mundial, y a Occidente en reconstrucción, y engatusado por el haz el amor y no la guerra de Greenpeace.

Hace tiempo que vivimos con preocupaciones de nuevos ricos y y por eso nuestra prioridad es el cambio climático porque suena a sociedad avanzada y porque pensábamos que eso de las invasiones era de la Edad Media. Abogamos por desmilitarizarnos -España ocupa el lugar 125 en gasto militar por Producto Interior Bruto- porque hace tiempo que dejamos de creer en las guerras, que creíamos reservadas a países pobres. Por eso la OTAN, alianza para la defensa, tenía sobre la mesa dedicarse ahora a la lucha contra el cambio climático. Por eso Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, sonroja con su receta para frenar la invasión rusa, que no es otra que invertir en renovables.

Lo de Rusia no es una guerra, es una invasión. Y los ucranianos están solos en la batalla porque solo reciben buenas palabras y el arma de sanciones es de efecto cuestionable al apretarnos un poco a todos. Los invadidos creían que se les ayudaría, más que nada porque en 1994 Ucrania accedió a destruir sus numerosas armas nucleares que heredó de la URSS y, a cambio, se firmó el memorando de Budapest, en el que Rusia, Estados Unidos y Reino Unido se comprometían a no atentar contra su integridad territorial. Poco duró porque en 2014 Putin anexionó la antes ucraniana Crimea.

Mientras los ucranianos mueren o ven cómo les espera el comunismo, Occidente vive preocupada realmente por frenar las ansias invasoras de Putin hacia Letonia, Rumania o Polonia, porque ahí la OTAN tendría que intervenir. No es tanto qué se puede hacer ahora como qué nos ha traído hasta un Putin con patente de corso y un Occidente solo fiado a que se levante de buen humor. Mientras, China aprovecha la tontuna para sobrevolar Taiwan, como buitres sobre su presa.

El rechazo de Occidente al envío de tropas es la gran fortaleza de Putin, que sabe que la sociedad no perdonaría a sus gobiernos las bajas de militares. La izquierda de Javier Bardem, antes defensora de Putin, clama ahora no contra el régimen, sino contra las ansias imperialistas zaristas del personaje. Aún no se sabe si él y los suyos esperarían a las tropas rusas en la frontera con un clavel, en plan ‘chulísimo’, a lo Yolanda Díaz, o rescataría un Cetme. De momento el cambio de discurso de Podemos suena a contener a sus votantes para que no ardan las calles, como ocurriría si gobernara la derecha.

Decía Trump que con él como presidente esto no habría ocurrido. Es incuestionable que Trump valoraba a Putin y sin duda le trataba de igual a igual. Dice Araceli Mangas, referencia en Derecho Internacional, que Obama despreció a Rusia diciendo que era una potencia regional. También que la Unión Europea no cuidó a Rusia, que es Europa.

Había una vez una sociedad occidental happy flower, todopoderosa, para la que Obama siempre será el bueno y que cree que la paz nos viene de nacimiento. ‘No a la guerra’, gritan, como si los pobres ucranianos estuvieran en guerra y no invadidos. Había una vez una sociedad europea alérgica a las armas -sin entender que a veces dan la paz porque evitan la guerra- y que suma fracasos de su diplomacia -pese a los loables esfuerzos de nuestro ministro de Exteriores- y eso porque su preocupación es ser verdes, respirar verde, comer verde. Por eso ahora tememos que no nos llegue cereal de Ucrania, porque en la Unión Europea estamos en lo cool de lo ecológico y no en diseñar políticas para autoabastecernos.

Había una vez un Biden palabrero, una Europa que quiere pero no puede y una España que empieza a ver como fortaleza su falta de influencia a nivel internacional con la esperanza de ser así invisible para Putin. Había una vez un señor llamado Putin, autócrata despiadado, al que ahora mismo nadie puede frenar y que da mucho miedo.