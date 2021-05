‘Si desea un país de concordia, pulse 1. Si cree que los jueces hacen política contra el Gobierno, pulse 2. Si está a favor del indulto de los políticos presos, pulse 3. Si le parece que, como dice el Supremo, no se cumplen las condiciones para el indulto y Pedro Sánchez debe dar marcha atrás, pulse o diga 4. No he entendido su respuesta. Si le parece que como dice el Supremo no se cumplen las condiciones... No he entendido su respuesta’.

El 80% de los españoles, que son los que están en contra del indulto, desesperados por el robot de Moncloa, se ven abocados a colgar porque detrás hay un contestador bueno tecnológicamente pero que no razona. El 72% de los votantes del PSOE, que son los que no están de acuerdo con el indulto, también. En cambio, la mitad de los catalanes, los que no son independentistas, ni se molestan en llamar. Saben ya la respuesta. Saben que están abandonados por el Gobierno.

(Pedro Sánchez, 2019, nada más conocerse la sentencia de los políticos independentistas presos: “Garantizamos el cumplimiento de la condena”. Después: Cataluña es una nación, creación de la mesa de diálogo con los independentistas a cambio de su apoyo y en este clima de concordia, crecimiento imparable del independentismo. Sánchez ya tiene socios para el indulto: ERC, PNV, Bildu, JxCat, PDECat, Más País, CUP, Compromís y BNG. Como para estar tranquilos).

Iván Redondo, el gurú de Pedro Sánchez, trabaja con la base de dos teorías: que en política siempre se juegan dos partidas, la del relato (en el caso del indulto es vendernos la moto de la concordia) y la del partido; y, la segunda, que una polémica dura unas horas. Así que factoría Moncloa abrió otro contestador.

‘Si quiere vacunarse, pulse 1. Si recibió la primera dosis de Astrazeneca, pulse 2. Si desea ponerse la segunda dosis de Pfizer, pulse 3. Si desea la segunda dosis también de Astrazeneca pero le advierto que no me gusta y que las comunidades que la recomiendan actúan mal, pulse o diga 4. No he entendido la respuesta. Si desea ponerse la segunda dosis de Astrazeneca pero le advierto que no me gusta... No he entendido la respuesta’. El robot no razona para salirse con la suya y crear polémica.

(El Gobierno retiró la Astrazeneca. El Gobierno inició un mini estudio. El Gobierno concluyó que no pasaba nada si la segunda dosis era Pzifer. El Gobierno la recomendó. La mayoría de vacunados con la primera dosis de Astrazeneca no le hicieron caso. El Gobierno riñe a las comunidades. Los vacunados con la primera dosis vuelven a pasar del Gobierno).

A pesar de los esfuerzos de factoría Moncloa, España amanece hablando otra vez del indulto.Y entonces Moncloa activa un tercer contestador.

‘Si desea que España tenga su NASA, pulse 1’. Pero no hay llamadas. Y eso que esta polémica que quería iniciar Redondo estaba bien tirada y las redes se inundaron de memes de ‘Mortadelo y Filemón’ y su ‘Misión Intergaláctica Espacial’ y de imágenes de “El astronauta”, con Tony Leblanc y su SANA.

(¿Quién impulsó su propia NASA? Cataluña. ¿A quién copia con esta idea Iván Redondo? A Jordi Puigneró, el hombre fuerte de Junts en el Gobierno de Cataluña. ¿Por qué es conocido Puigneró? Por decir que Castilla se apropió del descubrimiento de América: dice que fue catalán. Dice que Juan Sebastián Elcano era realmente Joan Cacirea y que no existían hermanos Pinzones sino Pinçó. Odia a España, a la que llama “Ejpañistán”. Ah y está encantado con el indulto).

A la desesperada, Redondo tira de traca final y, hombre en la sombra, se pone esta vez delante del foco para que se hable de él. Cuando Pablo Iglesias le entrevistó en 2016 ya era ese spin doctor que se tiraría por el barranco por su líder. Redondo asumió el personaje y convencido de que el cadáver político llega y solo es cuestión de tiempo, intentó ganar minutos y desviar la atención. Pero nada.

Ni Iván Redondo aleja a los españoles de hablar de lo sangrante del indulto, y eso que en su pasado hay episodios jugosos. Por ejemplo, cuando era el asesor de Xavier García Albiol -y entonces se tiraría por un barranco por este político del PP- el ahora supuesto amante de la concordia le ideó la campaña “Limpiando Badalona”, que se basaba en un discurso xenófobo en el que culpaba a los extranjeros de la inseguridad en la tercera ciudad de Cataluña. Consiguió el objetivo de que su señorito ganara las elecciones, que era lo que le importaba.

‘Si cree que ha llegado el final de Pedro Sánchez, pulse 1. No he entendido su respuesta’. Vale, robot de Moncloa, entendido el bloqueo.

‘Si quiere que vuelva Pablo Iglesias para que todos le echemos la culpa del indulto, pulse 1’. Y votan una y otra vez, como si no hubiera mañana, Pedro Sánchez y el del barranco.