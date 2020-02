Mil millones de euros. Esa es la cantidad que acaba de fijar el gobierno de Alemania para lanzar un paquete de ayudas a los agricultores, que se suma a los 340 millones que la ministra Julia Klöckner habilitó anteriormente para paliar los estragos de la sequía de 2018. Han sido necesarias varias tractoradas en Berlín como demostración de fuerza y sobre todo para sensibilizar a la opinión pública urbanita acerca de obviedades como que, si el campo va a la huelga, en la ciudad no se come. Solo una parte del dinero irá destinado a ayudas directas, el resto apoyará la creación de empleo rural, posiblemente para facilitar exenciones de cotizaciones de seguridad social. Berlín pretende resarcir así al sector, perjudicado por la nueva legislación medioambiental, la prohibición de fertilizantes y la etiqueta de bienestar animal. Pero los agricultores han respondido que el “cheque lechero” está bien, pero no es suficiente. Exigen un cambio político y la ministra volverá a hablar mañana con ellos.

En Francia, Manuel Valls ya puso en marcha en 2016 un fondo de garantía de 1.500 millones de euros para los préstamos a los agricultores, cuyo coste asumía el Estado, y un adelanto de hasta el 90% de las ayudas de la PAC. El pasado noviembre volvieron a la carga los tractores galos y el ministro Didier Guillaume respondió con un plan de financiación de emergencia y castigos ejemplares a los atacantes a explotaciones por parte de veganos domingueros. Está trabajando además en una normativa que reduzca la brecha entre los precios de origen y los precios al consumo.

Los problemas de los agricultores españoles, por tanto, son muy similares a los del resto de agricultores europeos, basados en el pecado original de la distribución, el drama de la despoblación y el hecho de que la nueva mentalidad climática y animalista parezca empeñada en poner puertas al campo. Lo que diferencia a los agricultores españoles de los alemanes y franceses es que los gobiernos de estos últimos responden, mientras que los nuestros permanecen abandonados a su suerte.

Respetar los asépticos cien días antes de criticar a un ministro es una cuestión de higiene democrática, pero Planas lleva en el cargo desde mayo y los de campo sabemos que tanto la siembra como la cosecha tienen sus propios tiempos, al margen de las políticas. Y el tiempo es ahora, antes del Consejo Europeo que tendrá lugar a finales de mes y en el que se fijarán las cantidades presupuestarias asignadas por la PAC. Planas quiere dividir al sector, para hacerlo más manejable. Se propone separar en negociaciones diferentes a las organizaciones agrarias y a las cooperativas, cuando lo que debería hacer es llamar también a una negociación conjunta a los grandes distribuidores, necesarios para una solución real. Como ministro de Agricultura, por lo demás, es impresentable que entre a la reunión de hoy sin haber defendido a los suyos de las acusaciones de “derechona carca”. Señor ministro, de la cara y aclare al incultivable sindicalista que hoy se reúne usted con respetables trabajadores. De los que no tienen ni domingos ni quinquenios. De los que no disfrutan de salario fijo ni extraordinarias. Ni permisos de paternidad, ni morosos, ni gaitas. Es lo que tiene el campo. Y sobre todo no se esconda.

Hace un par de semanas en Berlín, durante la Semana Verde, feria agropecuaria con 1,750 expositores y 40.000 visitantes, el resto de ministros europeos informó sobre sus aportaciones a la conferencia informal en la que habían estado hablando de ayudas al sector, de la PAC que viene y de la peste porcina africana, el coronavirus de los cerdos que afecta ya a nueve países europeos. Con el nuestro no hubo manera.

Y si los ministros europeos hablan entre ellos, los agricultores deberían hacerlo también. Aquí no se trata de alemanes o franceses contra españoles. Ni siquiera de los marroquíes. La fuerza del sector está en la unidad. La forma de hacer palanca es no limitarse a las ayudas sectoriales sino meter cuchara en los grandes paquetes de protección del clima que está despachando la Comisión Europea, desde la convicción de que si hay alguien que pueda cuidar nuestro planeta son precisamente quienes viven y trabajan en directo contacto con la naturaleza. No se trata de regular precios, sino de equilibrar producción y distribución, de poner en valor el trabajo de ese 7% que da de comer al 93% restante. Ponerse manos a la obra, en lugar de preguntarle a Tezanos, como ha hecho el gobierno, a quién votan los agricultores, para hacer sus cálculos. Mal vamos si la negociación se centra en desmovilizar al sector y poner así puertas al campo, porque como bien nos enseña nuestro refranero, eso no solamente no puede ser, sino que además es imposible.