Pucherazo... y podría ser peor

NO sabemos si fue un error del diputado al pulsar mal el botón o fue un fallo del sistema que reflejó como ‘Sí’ lo que era un ‘No’. Lo que sí sabemos es que la presidenta del Congreso tenía pleno conocimiento del error antes de la votación, pese a lo cual, de manera consciente e intencionada, decidió impedir que fuese corregido para que el marcador no reflejase la verdadera voluntad de la mayoría de los representantes de la soberanía nacional, que no era otra que tumbar la reforma.

Meritxell Batet se saltó el Reglamento del Congreso y las resoluciones de la Mesa al más puro estilo de la Asamblea chavista de Venezuela. En primer lugar, porque esas resoluciones le obligaban a confirmar el sentido del voto telemático del señor Casero. No lo hizo porque su jefe Pedro Sánchez habría perdido la votación. En segundo lugar, porque no reunió a la Mesa del Congreso para decidir si dejaba entrar al diputado Casero que aguardaba a las puertas del hemiciclo para emitir el voto que reflejara su verdadera voluntad. No lo hizo porque lo importante era salvarle el trasero a su jefe Pedro Sánchez. En tercer lugar, porque mintió a los representantes de la soberanía nacional asegurando ante el Pleno del Congreso que había reunido a la Mesa y que esta había decidido no dejar entrar a Casero para repetir la votación. Tres buenas razones para dimitir de una presidenta del Congreso que nunca lo debió ser, porque una defensora del referéndum para romper España, como Meritxell Batet, por coherencia, no debería ocupar ese puesto de representación de un país en el que no cree.

En fin, que toda la sesión fue un esperpento, con los de Vox celebrando como si fuera el gol de Iniesta la derrota del Gobierno cuando la separatista presidenta del Congreso anunció por error la victoria del No a la reforma, y los del PSOE tirando cohetes y asegurando que era un día histórico, cuando para todos los españoles, y especialmente para los diputados, era el día de la vergüenza.

Para colmo, la superfaltona Adriana Lastra, vicesecretaria del Partido Sanchista, acusaba al PP el viernes, al día siguiente del pucherazo, de comprar la voluntad de los dos diputados de UPN que desobedecieron la orden del partido de apoyar la reforma. La desvergüenza de Lastra no conoce límites. Porque comprar, compra quien tiene con qué, y mientras Casado no tiene ni para pegatinas el presidente Sánchez dilapida cada día decenas de millones de todos los españoles.

No sabemos si el PSOE compró a la dirección de UPN, lo que sí se comentaba en Navarra es que Lastra y sus colegas les habían amenazado con quitarles la alcaldía de Pamplona, que se sostiene gracias a la abstención socialista. Y hablando de comprar voluntades, cualquier malpensado sospecharía del apoyo de CCOO y UGT a la reforma laboral cuando el Gobierno les ha subido el año pasado un 56% la subvención para actividades sindicales (de 6,4 millones a 10 millones) y el 70% para este ejercicio (de 10 a 17 millones).

Lo más pistonudo del asunto es que esta aprobación de carambola y con ‘pucherazo’ incluido es seguramente el mal menor para los españoles. No quiero ni pensar qué reforma laboral habríamos tenido que sufrir si el PP consigue tumbarla y Yolanda Díaz hubiera obtenido carta blanca para negociar “su” reforma con los proetarras de Bildu y los golpistas de Esquerra. Hubiera sido un desastre. Al menos la que ha salido adelante contaba con el visto bueno de la patronal, y solo por eso merecía un respeto. Pablo Casado tenía una oportunidad de oro para haberse abstenido y haber colaborado a evitar un mal mayor dejando pasar un texto que mantiene los presupuestos fundamentales de la normativa aprobada por Mariano Rajoy.

Pero aquí nadie piensa en España.