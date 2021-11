Protestas por un novio despechado

LO suyo no fue precisamente un amor a primera vista como el de Harry y Meghan Markle. No fue flechazo. Él iba en ese momento con buena intención pero metió la pata y su inmenso orgullo hizo el resto. Y nunca más volvió a intentarlo, al revés. Escuchaba su nombre y le era imposible detener a su mano vengativa.

Lo suyo, lo de Pedro Sánchez con el campo, fue mal desde entonces, desde el principio. Feria de Zafra. El presidente del Gobierno decide inaugurar la edición de 2019 para poner la primera piedra en su relación con agricultores y ganaderos y agradar al barón Fernández Vara. Pero no salió nada bien. Intentó lanzar un cumplido pero le salió un insulto. El desastre comenzó cuando Pedro Sánchez dio una inmensa muestra de su desconocimiento sobre el campo y las cosas del comer y les dijo a los extremeños que al presidente chino le había gustado el jamón serrano. A los extremeños, maestros como los salmantinos del jamón ibérico, les molestó y mucho.

Desde entonces si algo pudo ir mal en la relación de Sánchez con el campo, fue peor. Pero él ya nunca más volvió a dar la cara. Para eso estaba Garzón o estaba Planas o Ribera... los tres mosqueteros reclamados para salvar el honor del galán herido. El primero vive en un ataque permanente al consumo de carne, al del azúcar, propone dietas antiespañolas... y solo le falta decir que España huele a ajo, como comentaba la estirada Victoria Beckham. A Planas le encomendó mirar para otro lado y bordó el papel. Y a Ribera, atacar con lobos. Y luego recurrió a D’Artagnan Ione Belarra para dejar claro que el perro, imprescindible en el campo, no es un animal de trabajo.

Total, que después de dos años de desagravios, la antigua pretendida, que es el campo, se ha hartado de tanta descortesía, se lanza a la calle y a lo mejor del brazo de los transportistas. Y el momento es complicado porque Pedro Sánchez no puede volver a sacar a su mejor apoyo, Franco, ya exhumado, paseado, requeteinsultado... y ha quemado hasta la nave del cambio del nombre del Valle de los Caídos y la de la Ley de la Amnistía. No le quedan ya muchos más fuegos artificiales que lanzar para entretenernos con el dictador.

Ahora el campo debate, como siempre que se va a manifestar con tractores, si saca o no los mejores a la calle, no vaya a ser que la sociedad pueda llegar a pensar que son ricos. Y también debate si la lía y para el país, a lo ‘chaleco amarillo’, con los transportistas, o va más de ‘tranqui’. Ahora no hay peligro de desabastecimiento de alimentos porque el agricultor o el ganadero no están precisamente para rechazar ventas por sus productos. Si todo se complica y el Gobierno no les escucha, podrían retrasar algo la comercialización de terneros, pero a ver quién puede asumir el coste del pienso durante esos días extras.

El campo busca más el ruido y que la sociedad le dé la mano que le negó Pedro Sánchez. Por eso quiere hacerse notar pero sin molestar, por eso sueña con paseos triunfales por las ciudades entre aplausos, como si en lugar de una protesta se tratara del desfile militar del 12 de octubre. ‘Estas son nuestras armas y aquí estamos para serviros’... y enseñan sus tractores. Por eso ahora la mayoría de agricultores y ganaderos quieren calmar a esa minoría, que siempre existe en colectivos tan amplios y diversos, para que no se descontrole como el alcalde de Cádiz.

¿Tienen motivos para quejarse? Si un súper vende estos días la leche a 0,32 euros el litro y hasta llegar al lineal cada uno apuntó su margen, ¿cuánto le queda al ganadero?

¿Tiene motivos para quejarse? Si es imposible vivir del campo sin invertir un dineral en tractor y hectáreas; si siembran con el abono a precios imposibles sin saber si habrá cosecha y a qué precio se venderá luego; si les exigen hasta limas para las gallinas y luego llegan huevos de otros países sin normas de bienestar y se cuelan por precio en las tiendas; si los productos reclamo están prohibidos y siempre existen; si la Ley de la Cadena impide vender por debajo de costes pero no les queda más remedio que entregar su producto al precio que les digan; si las ayudas de la PAC llegaron para compensarles, para que a los consumidores no nos subiera tanto el precio de los alimentos, y cada vez cobran menos porque parte se destina al medio ambiente...

No, lo suyo no fue precisamente amor a primera vista. El campo paga desde hace tiempo la venganza del despechado Sánchez y por eso ahora quiere dejar bien claro que quien metió la pata fue él y que los auténticos maltratados son ellos, los agricultores y ganaderos. No, no hubo flechazo.