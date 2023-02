Les presento a Antonio y a Manuel. De acuerdo con los datos procedentes de la Estadística del Padrón Continuo, ‘Antonio’ y ‘Manuel’ son, señala el Instituto Nacional de Estadística, los nombres de varón más frecuentes en la España actual. Los usaré en esta columna para referirme a XXX personajes ficticios: cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Dicho en lenguaje científico, pura chiripa.

Antonio y Manuel tienen una costumbre común: se enfrentan decididamente a los problemas que surgen en la vida cotidiana. Pero lo hacen de manera divergente. Ante un mismo problema, Antonio acostumbra a buscar la más sencilla forma de resolverlo. Manuel, por su parte, analiza el problema relacionándolo con sus antecedentes, con sus posibles consecuencias, con su contexto, con toda la complejidad asociada al problema. Antonio, como puede intuirse, sigue las pautas definidas hace siglos por un fraile franciscano (1280-1347) llamado Guillermo de Ockham.

La metodología de raciocinio de este sabio (denominada ‘la navaja de Ockham’) permite que afloren en la resolución de problemas algunas características admirables: el mecanismo argumentativo es esencialmente elegante, económico, sencillo, pertinente. Y lo que es importante: sirve para resolver el problema. Aparentemente, al menos. Un ejemplo: en la próxima primavera tendremos una nueva votación de alcance autonómico y municipal (si no me equivoco). Problema: ¿a quién votar? Navaja de Ockham: a políticos esencialmente elegantes (intelectualmente elegantes, se supone). De eso, poco. Económicos. Bueno vamos a dejarlo así, como si no nos hubiéramos dado cuenta. Sencillos: “Si quieres conocer a Pepillo, dale un carguillo (la cosa puede ser bastante más llamativa si se le da un cargo). Pertinente: las cosas que más importan a los ciudadanos constituyen la mayor parte de lo que se dirime. Je je je. Resultado: ¿voy a votar rozagante? ¿No sé yo, no sé yo?

La opción b, que corresponde a la perspectiva adoptada por nuestro segundo personaje (Manuel), parece a simple vista más atractiva: en dicho enfoque se presenta un problema en toda su complejidad. Se le incardina, pues, en un contexto histórico, en un haz de relaciones internas e internacionales, en una proyección hacia el futuro en la Sanidad Pública, la Educación, las Pensiones (no quiero mirar a Francia, o sí), etc. Todo ello con un filtro que en el cognitivismo se ha denominado ‘efecto bandwagon’ y se ha descrito como la fuerte tendencia a actuar como los demás.