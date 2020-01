Hoy Pedro Sánchez será presidente con la abstención de ERC y Bildu salvo que a última hora diputados del PSOE hagan un Ana Oramas y den un paso atrás para no firmar este circo que encumbra a chavistas, proetarras e independentistas. No ocurrirá a pesar de que para la mayor parte de los diputados socialistas votar “no” a un Gobierno con ERC y Bildu les supondría simplemente mantenerse fieles a principios que tenían hasta que Pedro Sánchez cambió una vez más de criterio, en esta ocasión para ser presidente del Gobierno a toda costa.

Todo parece indicar que Susana Díaz está encantada con su presidente y también que no queda nada de aquel Fernández Vara que en febrero renegaba de la figura del relator, o de aquel García-Page que el pasado mayo se negaba a pactos con independentistas “si no se bajaban del monte”. Han subido aún más arriba y ahora todos les aplauden desde abajo, incluido el salmantino David Serrada. Si no hubieran hablado... pero las posturas que han mantenido no pueden ser más contrarias a lo que previsiblemente ocurrirá hoy en el Congreso.

Ahora el discurso del PSOE para justificar lo injustificable, lo que hasta hace tres días era intolerable, lo expresó a la perfección Susana Díaz cuando apoyó en el Congreso a Pedro Sánchez y echó la culpa del pacto con independentistas y proetarras al PP y a Cs, manido recurso del PSOE cuando se ve acorralado. Se olvidó, como se olvida el resto, de que su jefe no quiso en ningún momento negociar con Casado o Arrimadas, lo que sí ha hecho con el resto, pero eso no importa ahora porque el bienestar de Pedro Sánchez es el suyo: su diferencia en relación a la época de la Susana de la unidad de España está en que entonces tenía el colchón económico de la Junta de Andalucía y ahora mendiga su plato de lentejas.

Para el bloque del PSOE ahora mismo lo importante es tener presidente, limpiar la imagen de Pedro Sánchez en lo posible convirtiéndole en víctima de la derecha y hablar de la Constitución, como hizo el Rey en Navidad -en un discurso revisado como es habitual por Moncloa- y también ayer con motivo de la Pascua.

Ayer Felipe VI dejó las alusiones a la bandera de España, eje sobre el que giró su discurso de hace solo un año. Aparcó aquello de que “es de todos” y signo de la soberanía de España, su independencia, unidad e integridad. Ayer el Rey, bajo la atenta y fiscalizadora mirada de Pedro Sánchez, centró su discurso en algo tan neutral como la alabanza al valor de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. No buscó más líos después del ataque que sufrió por parte de Bildu y, sobre todo, después de comprobar la pasividad del presidente del Gobierno, quien dejó claro que sus socios proetarras tienen más valor para él que el propio monarca.

Es una traición más de Pedro Sánchez contra el Rey: ya se la jugó cuando en su libro desveló supuestas conversaciones privadas con el monarca porque sabía que Felipe VI, sensato, no confirmaría ni desmentiría; se la jugó mandándole a Cuba e intentando que se fuera de viaje a Argentina cuando negociaba; también haciendo coincidir la Pascua Militar con su proceso de investidura; y, por supuesto, pactando con republicanos, a los que les está ofreciendo al mismo Felipe VI. Normal que ayer la cara del monarca fuera todo un poema.

Quien vote hoy a favor de la investidura de Sánchez con estos socios de Gobierno estará votando también en cierto modo contra la figura del Rey, como ayer no ocultó Bildu. También contra la memoria de las víctimas de ETA y el fin de la España actual, porque Cataluña ve su gran oportunidad -ya ha advertido que sin diálogo no hay presidente- y el PNV seguirá sus pasos desde el País Vasco.

Será Pedro Sánchez presidente por su ambición, pero todo diputado del PSOE que apriete hoy el botón para encumbrarle será responsable y no vale escudarse en esa disciplina de partido que ampararía prescindir de tantos sueldos. Su dignidad, si aún les queda, está más en juego que nunca.