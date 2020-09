¿Por qué volvemos a ser el peor país?

Alguien podría pensar que los españoles sufrimos una maldición bíblica, que el coronavirus nos está castigando con más dureza que al resto del mundo por nuestros pecados, el menor de los cuales no sería votar al más tonto para presidente. Quien crea en hechizos es muy libre de pensar así.

Lo cierto es que España vuelve a ser el peor país del planeta tierra, también en la segunda ola. Ya somos la nación con más contagios por habitante, y seguimos figurando en todo lo alto en la clasificación de fallecidos, sanitarios contagiados, empleo destruido o caída del PIB.

No puede ser casualidad, ni maleficio, ni culpa del ADN. Estamos en el culo del mundo porque alguien, más de uno seguramente, ha hecho las cosas muy mal.

Remontándonos a la desescalada, a aquellos días felices de primeros de julio, tenemos todos grabada la imagen de Pedro Sánchez, escoltado por el ministro Illa y el portavoz Simón, animándonos a salir a la calle a disfrutar “sin miedo”, porque habíamos vencido al virus y salíamos “más fuertes”. Pasamos del estado de alarma más largo y duro de cuantos han aplicado los gobiernos del globo, a la absurda “nueva normalidad” sanchista de la fiestuqui y los abrazos a la familia y amigos. Ahora dice el propio Doctor No, escoltado por el filósofo y el pánfilo, que los españoles nos hemos relajado en demasía. ¿Será cierto? ¿En otros países de Europa llevan más la mascarilla, se lavan más las manos o guardan más la distancia que nosotros? Va a ser que no. Los estudios y la experiencia (lo saben los pocos que han salido al extranjero en estos meses) demuestran que la mayoría de los españoles somos de los más disciplinados de Europa. También es cierto que puede existir entre nosotros una minoría más radical en la desobediencia, en el relajamiento, que en otros países, pero no es la relajación la causa de nuestro récord negativo.

Dice el Gobierno sanchista-comunista que se están haciendo muchos test y por eso tenemos los contagios disparados. Eso es cierto a medias, o mejor dicho, es una mentira camuflada. Se hacen mucho test, pero somos uno de los países que hace menos test por contagiado. Y esa es la clave: hacemos pocas pruebas a los contactos (en el caso de Salamanca Sacyl lleva muchos días haciéndolas tarde y entregando los resultados con retraso) y así es imposible detectar con rapidez a los nuevos contagios y frenar la cadena. Lo importante no es el número total de test, sino las pruebas que se hacen por cada nuevo positivo, y ahí somos los peores.

Tampoco somos el país con más rastreadores por contagio, más bien al revés: estamos a la cola en ese apartado, que es fundamental para impedir la transmisión colectiva.

¿Más agujeros? Los hay a mansalva: aquí nadie ha repartido material a la población (un salmantino que no esté en edad escolar no ha recibido ni una mascarilla, ni un mal guante, ni una botella de gel del Ayuntamiento, de la Junta o del Gobierno); no se hacen test masivos, ni cribados, ni estudios de dónde y por qué se están produciendo los rebrotes; no hay controles en los aeropuertos, al contrario que en la mayoría de naciones de Europa; el Ejecutivo sanchista-comunista se ha negado a realizar una auditoría para detectar los graves fallos cometidos durante la primera ola del virus; no tenemos comité de expertos (lo tuvimos durante muchas semanas, pero era solo una gran mentira del implao, el filósofo y el pánfilo), seguimos sin disponer de datos fiables, ni siquiera aproximados, del número de fallecidos; nos han venido mintiendo de forma sistemática (recordemos aquello de “la mascarilla es mala y no vale para nada”) y eso ha minado la confianza en las autoridades sanitarias; se ha fomentado la sensación de impunidad no tramitando el millón de multas impuesto durante la cuarentena; no hay una normativa clara y firme que permita sancionar a quienes se saltan el confinamiento... Si a eso añadimos los diecisiete modelos sanitarios con diecisiete estrategias diferentes de lucha contra el coronavirus compartiendo el suelo patrio... lo raro es que no estemos todavía peor.