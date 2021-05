Está Ábalos, el hombre, dándole vueltas: si una de mis ’ex’ vive en Madrid y yo en mi chalet de la zona norte, ¿tengo más libertad que quien vive en Navalcarnero en la misma situación? Ábalos está hecho un lío. Y ya no puede más cuando uno de Chinchón le dice que cuando va de vacaciones y le preguntan de dónde es, dice que de Madrid, como Ayuso, sin entrar en el detalle del pueblo. La mayoría de los turistas que venían a Salamanca eran de Madrid, y de allí son, sin precisar, los que llenan Valencia. Pero el pobre Ábalos intenta encontrar en el chascarrillo gracioso de Ayuso del ‘ex’ el punto que le dé al PSOE un pequeño aliento electoral y le quite la cara de entierro. ‘La presidenta solo habla de la capital’. Vale, José Luis, ya pasó. Pero no puede.

‘¿Por qué ella no apoya otra prórroga del estado de alarma?’

Porque conocemos el virus más que hace un año y hay vacuna; porque es limitar libertades y más cuando aún estamos pendientes de que el Constitucional, que se lo toma con calma, se pronuncie sobre el primer estado de alarma. Porque cada vez es más difícil explicar que pueda haber público en Barcelona en el Godó y no se puedan celebrar corridas de toros en Andalucía; o que puedan asistir espectadores a un campo de Segunda pero no a un estadio de Primera. O qué problema hay si están 10 personas al aire libre en una terraza mientras guarden el metro y medio de distancia o en que una persona pueda acudir a su segunda residencia si cumple con las normas. A ella no le gusta que no dejen a sus ciudadanos salir de Madrid porque están 6,6 millones apelotonados en 8.030 kilómetros cuadrados y así no hay quien controle la incidencia, cuando solo en Salamanca, por ejemplo, los 333.000 habitantes disponemos de 12.349. Porque entiende que cada comunidad, pese a la dejadez de Sánchez, tiene capacidad para controlar la pandemia porque puede cerrar bares, comercios... y no pasa nada por pedirle permiso a un juez. Pero odia que su gente, que son los ciudadanos, estén ahora a ciegas porque Sánchez no habla, porque está más pendiente del 4-M y luego de convocar elecciones generales para pillar al PP sin rearmar.

‘¿Por qué la creen y a nosotros no?’

José Luis, llueve sobre mojado. Desde que Sánchez mintió con el doctorado, desde que dijo que no dormiría a gusto si pactaba con Iglesias, cuando comentó que no se apoyaría en Bildu... desde que diste mil versiones sobre tu encuentro con Delcy y sus maletas; desde que el presidente obtuvo el apoyo de Arrimadas para el estado de alarma a cambio de dar a las comunidades herramientas para cuando desapareciese y seguimos sin ellas... Escucha lo que dijo Ayuso en agosto de 2019, en su toma de posesión: ‘Lo mío es un proyecto político que, no me canso de repetir, se basa en la libertad, la bajada de impuestos y la eficacia en los servicios públicos’. ¿Ves como no cambia?

‘¿Por qué la gente la ve tan valiente?’

Te pongo un ejemplo: Madrid es la comunidad que se opone a que se aplace la segunda dosis a los vacunados y no le importa ir contracorriente. Con millón y medio de personas a la espera, en España seguimos el camino de Irlanda y no el de Alemania y Francia, donde han optado por una segunda dosis de Pfizer, o como Italia o el Reino Unido, que van con la segunda de Astrazeneca. En España el ciudadano puede tomar un medicamento con más efectos adversos pero se le niega al vacunado con la primera dosis la posibilidad de elegir tipo de vacuna. Ayuso cree que la vacuna es economía, pero de verdad. Y sigue a Roosvelt cuando decía: ‘La verdadera libertad individual no puede existir sin la seguridad económica y la independencia’.

‘¿Por qué ella?’

Porque es normal, natural, capaz de ir en chandal sin complejos y responder espontánea, sin campaña con fotos de besos a niños. Porque es la nueva política que habla y viste normal y que se ha tenido que buscar la vida como cualquier ciudadano. Porque además ha sido más ágil en las decisiones sanitarias que tu Gobierno, que siempre acaba dándole la razón, como la EPA con el empleo. Y porque huye del ‘nacionalismo madrileño’. ‘No señores, no, Madrid es España’, que decía ayer al ver banderas de Madrid en su mitin.

‘¿Nos puede ganar Mónica García?

Sí, José Luis, porque es comunista pero parece socialista. Y eso que mintió con su doctorado, cobró doble sueldo de baja...

‘Si hubiera sido Ayuso...’

Te habrías encargado tú de que tuviera que dejar la política, lo sé...

‘¿Y si el ‘ex’ vive en su barrio podemos decir que en Madrid no hay libertad?’

Eso, José Luis, tú a lo tuyo.