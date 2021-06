Por España, contra España

Coincido con quienes critican que en las Cortes regionales se debatan los asuntos nacionales, por aquello de mejor cada mochuelo a su olivo y zapatero a tus zapatos. Pero de vez en cuando nos encontramos con jugosas y reveladoras excepciones. Es el caso de la Proposición No de Ley (PNL) del PP para rechazar los indultos a los golpistas catalanes debatida ayer en el Parlamento de Castilla y León con espectáculo, tensión y general pérdida de papeles.

El premio al más bestia de la sesión se lo llevó de calle Pablo Fernández, procurador de la menguante Podemos-Equo, cuando acusó a los populares de ‘ciscarse’ en la Constitución y ‘defecarse en la separación de poderes’. El representante del comunismo bolivariano en las Cortes sufrió una dislocación mental de primer grado, porque ha sido su amado exjefe y tocayo Pablo Iglesias el que siempre ha intentado acabar con el régimen del 78 y ha luchado a brazo partido por someter al poder judicial bajo el yugo del ejecutivo. No contento con semejante exhibición de esquizofrenia, Fernández llegó a asegurar que son los parlamentarios del PP “los felones y los traidores al pueblo español”. Hay que tener una imaginación calenturienta para ver a Alfonso Fernández Mañueco y sus correligionarios dando un golpe de estado, como han hecho por cierto los delincuentes susceptibles de indulto.

En fin, era una jornada propicia para el desvarío, y hasta un matemático como el salmantino Fernando Pablos anunció su voto a favor de los indultos “por España”. Hombre, señor Pablos, por España habría que mantener el castigo a quienes intentaron y seguirán intentando destruirla. Mucho más atinado hubiera sido votar ‘no’ a la PNL “por Sánchez”, que es el directo beneficiado de la concesión de esa ‘gracia’ a Junqueras y demás rebeldes. Quizás se equivocó en medio del barullo.

Algo parecido le pudo ocurrir a la tránsfuga María Montero, ex de Ciudadanos, que anunció su apoyo a los golpistas probablemente sin querer. La procuradora no adscrita lleva tiempo votando lo que le ordenan sus nuevos amigos del PSOE, y no le da para más.

Entre tanta bulla el procurador de UPL, leonesista y por tanto ‘comprensivo’ con todos los separatismos, se abstenía de abstenerse, y el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, disfrutaba como un pulpo arremetiendo contra los socialistas a quienes acusó de haber elegido el Gobierno frente a la dignidad “y al final no tendrán ni lo uno ni lo otro”.

Entre los socialistas dieron la nota (negativa) Rubén Illera, con su “¿no hay más chorrada que ésta? Voto no”, y Luis Ángel Fernández Bayón, que anunció su apoyo a los golpistas con un “por la concordia”. Al menos este último ofrecía una de las claves del montaje diseñado en los sótanos de La Moncloa por el equipo de ilusionistas de Iván Redondo. El truco, que lo descubriría hasta un ciego, consiste en presentar la famosa carta del recluso Junqueras como excusa para justificar los indultos. Esa carta se la ha pedido Sánchez al líder de los rebeldes como gesto para darle vaselina a los suyos en salva sea la parte y que así sufran menos al recibir el supositorio.

Lástima que, salvo el aparato mediático al servicio de Moncloa y cuatro intelectuales a sueldo, nadie haya creído que Junqueras renuncie a repetir el golpe de estado en forma de referéndum ilegal y declaración de independencia unilateral. No se lo han creído ni sus propios discípulos de ERC, que mantienen la proa derechita hacia otro intento de secesión, con menos pena o ninguna pena (eso dependerá de Sánchez).

Aquí solo hay una historia y hay ya una inmensa mayoría de españoles que la tenemos muy clara: Su Sanchidad va a pagar el precio de los indultos a cambio de dormir otros dos años en La Moncloa. Y este sí que se cisca en la Constitución, en el Supremo, en la separación de poderes y en lo que haga falta para seguir en el poder.