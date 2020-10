Que Joaquín Sabina cambiara cantar “(...) cuando la muerte venga a visitarme/que me lleven al sur donde nací (...)” por “(...) cuando la muerte venga a visitarme/no me despiertes, déjame dormir/aquí he vivido, aquí quiero quedarme/pongamos que hablo de Madrid” no es casualidad, ni exclusivo del mágico cantautor aunque nadie fuera capaz de expresarlo mejor.

Madrid engancha. Madrid es la Gran Vía de Antonio Flores; son las calles de Quique González; es la Puerta de Alcalá de Ana Belén; es la bruma en la Castellana de Ariel Rot. Es el “yo soy afortunado, yo siempre vuelvo a Madrid”, que cantaba Ismael Serrano. Es el Malasaña dos de mayo , el alegre a veces y otras gris, de Medina Azahara, y aquella ciudad que siempre, como dice Jorge Drexler, “te hará pensar que baila sólo para ti”. Madrid es principio y fin, es el “nos fuimos a Madrid y sin remordimientos”, de El Barrio. Es de nadie y es de todos...

...Y ahora es la ciudad confinada víctima de la batalla política y de la aún ignorancia científica sobre un virus que juega con la muerte al ahora me ves, ahora no me ves. Eso explica que Rafael Bengoa, prestigioso doctor experto en Salud Pública, anticipara el pasado 23 de septiembre, y como solución, que en 10 días Madrid iría a un confinamiento. Y que en cambio Margarita del Val, prestigiosa viróloga del CSIC, mantenga que los confinamientos de las grandes ciudades son poco eficaces, que solo sirven para localidades de pocos habitantes. Ella se inclina por confinar personas con aislamiento en residencias para evitar el contacto con las familias durante cuarentenas que, dice, deberían haberse mantenido en 14 días.

Los dos científicos, Bengoa y Del Val, están dentro del exclusivo grupo de 20 que publicó en The Lancet la carta en la que reclaman al Gobierno la creación de una comisión independiente para poder prepararnos hacia próximas epidemias en base a conocer la razón por la que España es líder en contagios y muertes.

Si ellos discrepan, ¿por qué nos sorprende que el equipo de la comunidad de Madrid -que sí tiene comité de expertos reconocido- esté en desacuerdo con las medidas impuestas por un filósofo como es Salvador Illa y un médico metido a político como Fernando Simón, que hasta nos negó la eficacia de las mascarillas? ¿Cómo nos sorprende que se acuda a los tribunales si la ponencia técnica de alertas de salud Pública, que es el máximo órgano de coordinación sanitaria a nivel estatal, ha recriminado al ministro que no les dejara tiempo para realizar una valoración adecuada? ¿Cómo puede imponerse un criterio unilateral dentro del sistema de cogobernanza y con cuatro comunidades en contra -si es que Murcia finalmente se abstuvo-? ¿Haría lo mismo este Gobierno con Barcelona, cuando llegó a confinar al Rey para impedirle ir al acto de los jueces? ¿Por qué se ha atendido solo a tres parámetros? Y si ya ha tirado la puerta de la cogobernanza, ¿por qué ha implantado medidas tan poco exigentes? ¿Por qué se ha ido a los 500 casos por 100.000 habitantes cuando Alemania toma medidas en zonas que superen los 50 y Harvard, por ejemplo, se inclina por los 350? ¿Para no confinar a otras ciudades? ¿Por qué no reúne a los científicos de The Lancet y les pregunta? ¿Por qué no toma el ejemplo de comunidades que, como Asturias, sí han acertado con las medidas? Son del mismo signo político, no hay posibilidad de bronca...

Pues solo se explica que no haya hecho todo eso porque Pedro Sánchez y el PSOE están enamorados de Madrid, feudo del PP, de lo que significa, de sus canciones, y ha visto ahora con el coronavirus y la puerta que le ha abierto la ambición desmedida y tontuna de Ignacio Aguado, el vicepresidente “naranja” de Ayuso, la oportunidad de tomar Sol. Castilla y León ha votado sí a un protocolo común con su buena voluntad porque Igea no es Aguado, no es un traidor con ansias de poder, y lo que ocurre es que en la comisión de consejeros presidida por Illa no se hablaba de covid, solo estaba en la mente de Verónica Casado. Pongamos que allí sólo se hablaba de Madrid.