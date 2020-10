Pobre Isabel

A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no solo la engaña Iván Redondo, Salvador Illa y, en definitiva, Pedro Sánchez, con esa falsa amabilidad, la fingida lealtad y el falaz discurso de la unidad contra el virus. Todo falso de toda falsedad. Vuelve a mentir el señor presidente. Está tan acostumbrado a las trolas que las dice con una sonrisa cínica y sin ningún sonrojo.

El presidente del Gobierno no está por controlar la pandemia. Eso ya lo intentó hasta junio, cuando nos desconfinó con mucha prisa. Está por controlar la principal plaza de España, que es Madrid, que se le resiste y que le dificulta su reelección dentro de tres años. Y de paso, imagino que querrá promocionar a su ministro de Sanidad como candidato a las próximas elecciones catalanas. Esa es la estrategia espuria de los inquilinos de Moncloa.

En la supuesta reunión de coordinación entre Sanidad y las distintas comunidades autónomas, algunas regiones con consejeros de la rama nombrados por el PP, como Andalucía, Murcia o Galicia, tuvieron que desmarcarse de la idea de que se establezcan criterios comunes en toda España para luchar contra el maldito virus y echarle así un capote a Isabel Díaz Ayuso, acorralada por los social-comunistas.

Pero tanto Andalucía como Galicia ya han puntualizado que su discrepancia con el Gobierno de Sánchez no es por el fondo, con el que están de acuerdo, sino por las formas. Están contra la engañifa de Illa, estableciendo unas medidas “ad hoc” para “confiscar” Madrid. Las comunidades pelean por una estrategia común en toda España, unas ratios que no discriminen a nadie, que no disimulen cifras en función del color político y que permitan controlar la pandemia para que no haya que esconder más muertos que nos delaten como el país peor del mundo en todos los parámetros.

Una estrategia común que le han pedido a Sánchez desde que salió cantando victoria y nos dijo que habíamos vencido al virus. Lo hizo a lo Trump (que me perdone el presidente porque sé que con su retorcida ideología puede ser peor que el peor de los insultos) y nos mandó de vacaciones sin estrategia, sin criterios y a lo bárbaro, buscando los votos más que ninguna otra cuestión.

Cataluña estuvo mal todo el verano, pero el presidente miró para otro lado y no los intervino porque necesita sus votos para aprobar unos presupuestos diferentes a los que dejó Montoro, Cristóbal, hace ya más de dos años. Las autoridades catalanas han mentido con los datos desde el principio, hicieron la desescalada cuando les pareció, pero Pedro Sánchez, sabedor de que la mentira forma parte esencial de su trayectoria vital y de su carrera política, ni se inmutó.

El País Vasco también ha adaptado las normas a su estilo independiente. Pero tampoco se atreven con amenazas al PNV o a Bildu. También sus votos son importantes para que Sánchez siga en La Moncloa. De ellos depende tanto como de los independentistas catalanes que le apoyan y por los que está dispuesto a indultar a los líderes golpistas o a vetar al Rey.

Pero a la pobre Isabel también la han puesto en un “brete” los suyos: desde Antonio González Terol, más conocido como Antonio “banderas”, pasando por el secretario general del PP, Teodoro García Egea y terminando por el presidente popular Pablo Casado, que está permitiendo una cruzada política en Madrid por un puñado de votos que nadie va a rentabilizar, ni siquiera él.

Isabel Díaz Ayuso y Madrid son el “pin-pan-pun” entre Sánchez y Casado. Lo peor es que el general secretario del PP y escudo de Casado, habilidoso lanzando pipos de oliva mollar chafá, se la quitará del medio cuando ya no sea útil o cuando se ponga respondona con Génova.

A Madrid, una de las comunidades más acogedoras, siempre le quedará su alcalde, José Luis Martínez Almeida, que se ha labrado a pulso un liderazgo que también intentarán cercenar.