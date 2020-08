El final del verano llegó. Y tú (ta ta tatán) no partirás”. Porque el virus no se va. Estoy rebuscando entre la discografía del Dúo Dinámico un himno apropiado para cantar durante la segunda ola, pero todas las canciones que aparecen en mi Spotify requerirían modificaciones en la letra. Ya que el ministerio no hace llegar los necesarios test a los centros sanitarios y espacios públicos en general, ya que las unidades UCI con respirador siguen sin multiplicarse, lo único que podemos hacer para prepararnos ante la ola es buscar un himno en condiciones. ¿Qué os parece este?: “No encuentras ya satisfacción más que humillándome, y no me importa ¿ves? sigo esperándote”, podríamos cantar todos desde los balcones, “tú vacilándome... y yo esperándote”.

Los incontables muertos y una mínima decencia reducirían esta búsqueda, desde luego, a un Requiem. Aquí prescindo de la aplicación y escudriño entre mis grabaciones personales, entre las versiones en las que nos dirigió Don Vito (García Pilo), al frente del Coro Tomás Luis de Victoria. Estoy segura de que Paco Udaondo tiene ya en mente, en cuanto lo permita seriamente el aforo y con la Clerecía hasta arriba, algún concierto en memoria de las víctimas del coronavirus. Yo, personalmente, siempre he preferido el de Fauré, pero tiene un problema: es una música tan deliciosa que casi le dan a uno ganas de morirse escuchándola, no digamos cantándola. Por eso quizá mejor recuperar las partituras de Baumann, Brahms o Mozart. La tragedia es de tal calibre que igual esté justificado, incluso, tirar del dramatismo de Verdi. Aunque, no nos engañemos, el happening de los balcones es un evento completamente pop, así que la música culta no es la mejor opción.

No voy a ser mala, no voy a ceder ante la fácil tentación de reeditar a mi admirado Santiago Auserón con Radio futura: “Eres tonto Simón... y no tienes solución”. Sobre todo porque no tiene ninguna culpa. A él lo pusieron ahí para evitar exponer al ministro y, con su bola de cristal, nos ha entretenido lo mejor que ha podido, el hombre. “¿Qué tiene esa bola, que a todo el mundo le mola?”. Lo que no entiendo es por qué el electroduende Simón se ha ido a perseguir olas al Algarve, cuando la segunda que tiene en casa es la ola perfecta. “Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse de mar”, de Duncan Dhu. En Alemania, por cierto, ya se están preparando para una segunda ola de emigrantes españoles. “Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y cien gaviotas ¿dónde irán?”.

Seguramente Sánchez, a juzgar por cómo está saliendo del lance, canta a esta hora ante el espejo de Doñana “me duele la cara de ser tan guapo”, aquella de Los Inhumanos con la que acabábamos en Fresas, a las doce, en los ochenta. O, mirando a Europa, el “adiós papá, adiós papá, consíguenos un poco de dinero más”, tratando de imitar la irresistible voz, punto canalla, de Coque Malla. Su socio Iglesias, entre juicio y juicio, podría estar perfectamente entonando el “loco por incordiar” de Rosendo, aunque jamás podrá aspirar a la autenticidad que desprende a su paso el eterno rockero. “Paso un mal rato haciendo el pato sin hablar. Llegará mi oportunidad”. A Casado me lo imagino, sin embargo, tarareando el “Despacito” de Fonsi, aquel omnipresente estribillo. ¡Ese sí que fue un verano! Lo que no sé es por qué Núñez Feijóo sigue emperrado en limitarse al “Miña terra galega” de Siniestro, cuando su repertorio podría ser mucho, mucho más amplio.

Mis vecinos alemanes silabean con inesperada soltura los nombres de todos esos soñados destinos en el “Mediterráneo” de Los Rebeldes, declarados zona de riesgo: “Desde L’escala hasta Playa San Juan, en Cadaqués, en Sitges, Playa Libertad”. Y a los adolescentes y jóvenes adultos que se empeñan en salir de fiesta, poniéndonos en peligro al resto, habría que buscarles un trap que conecte con ellos, pero ahí me declaro incompetente. No paso del juicio de mi tocaya: “Malamente, mu mal, mu mal!”. Creo que será más del gusto de los balconeros “La Libertad”, de Álvaro Soler, que nos remite a esas “cuatro paredes de nuestro hogar que no eran suficientes” del confinamiento. Pero si yo salgo al balcón, será solamente para entonar la letra del dolorosamente ausente Pau Donés, “para enredar”, que no aparece en la playlist del coronavirus, pero que a mí me ha parecido siempre todo un himno del periodismo.