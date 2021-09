Planas, el planeador

Este es un país que navega a la deriva, rumbo al desastre, con un piloto enloquecido que vive en otra dimensión, habitante de un mundo de fantasía donde todo son flores, confeti y globos de colores.

El inquilino de La Moncloa hace meses que no se baja del Falcon y desde las alturas vislumbra una España pujante, próspera y feliz que no existe más que en su imaginación. Aquí abajo todo es sangre, sudor y lágrimas, mientras que desde el cielo Sánchez piensa que estamos de fiesta.

En medio de esa enajenación mental, ayer el presidente se colgó otra medalla (tarea complicada porque no le caben más en la pechera), esta vez a cuenta de la “ejemplar” gestión de los recursos públicos en la salida de la crisis. Este iluso que dirige los destinos de la nación piensa que ya hemos salido de la crisis. Se ve que no ha tenido oportunidad de hablar con los hosteleros agobiados por las deudas, los comerciantes obligados a cerrar sus negocios, los empresarios arruinados por año y medio de parón o con alguno de los dos millones de parados “ocultos” en los ERTEs y el subempleo. La gestión ha sido tan ejemplar que ha batido todos los récords de déficit y de deuda pública. Ha sido tan ejemplar que su “éxito” lo van a pagar muy caro las siguientes generaciones de españoles.

Como en sus fantasías ya hemos superado el bache, puede permitirse el lujo de seguir engordando la nómina de asesores gubernamentales. Ha llegado ya hasta la increíble cifra de más de mil, con un coste de 55 millones de euros anuales. Sin embargo, entre tanto asesor espléndidamente pagado, no ha contratado a ninguno capaz de hacerle bajar a tierra para darse un baño de realidad.

Sánchez no va a arreglar el problema del alto precio de la luz porque no figura entre sus prioridades. Y si no se preocupa por una factura que afecta a todos los españoles, mucho menos se va a ocupar de la PAC, de la que solo dependen un millón de agricultores y ganaderos. Para eso tiene a Luis Planas, un experto planeador, hábil como ninguno a la hora de sobrevolar los problemas, Si algún agricultor o ganadero salmantino confiaba en que este ministro pudiera conseguir unos precios más justos en origen, o que la nueva PAC no penalice a los profesionales, a los que de verdad viven del campo, ya puede abandonar toda esperanza. El viernes estuvo aquí para la inauguración de Salamaq, en un gesto que es necesario agradecerle porque potencia la imagen del certamen charro. Pero aparte del gesto, su discurso fue decepcionante. Ni un solo compromiso. Ni una señal de apoyo al sector castellano y leonés, que es uno de los más potentes de España y sobre el que se sustenta en buena medida el futuro de esta Comunidad y de sus pueblos.

El campo y la despoblación no están entre las preocupaciones de Sánchez. Lo que le quita el sueño (y tampoco mucho) es conseguir que Casado le firme una renovación del Consejo General del Poder Judicial que le permita colocar a sus candidatos y controlar a esos jueces díscolos que de vez en cuando le dan un disgusto al Gobierno. Le preocupa eso y mantener el apoyo de sus socios separatistas, para lo que está dispuesto a negociar lo innegociable y a poner incluso en peligro la unidad de la nación.

Ahora que sale a la luz la “trama rusa” con el escándalo que supone el apoyo de los espías del Kremlin a los golpistas (Putin jugando a desestabilizar democracias como buen ex dirigente de la criminal KGB), era el momento de romper con los sediciosos del ‘procés’, pero Sánchez hará todo lo contrario: pronto volverá a reunirse con ellos y mientras les da largas con el referéndum, les irá soltando competencias, transferencias y millones y millones de euros para comprar dos años más de paseos en el Falcon. Los mismos millones que no llegarán a Castilla y León, ni para inversiones del Estado, ni para ayudas al campo, ni para combatir la despoblación.