El sueño de cualquier gobierno, el País de Nunca Jamás de un ejecutivo, y esto vale para cualquier latitud y longitud, es gobernar en estado de excepción. Y los partidos democráticos, en su condición humana, no escapan a esa golosa tentación. Mucho menos cuando, como le pasa a Pedro Sánchez, cada sesión parlamentaria constituye el suplicio público de retratarse con los socios de Podemos. ¡Menudo trago! Y una vez que se crea el precedente de una causa que fraudulentamente justifica la restricción de derechos y libertades, la vuelta atrás es muy complicada. Cualquier gobierno, sea del signo que sea, es capaz de hallar en un par de lluvias de ideas un nutrido catálogo de supuestas causas justificadas para acallar la crítica, gobernar a base de palo y aferrarse al sillón. Es lo que tiene el poder, que corrompe. Y ese es el único motivo por el que los españoles han sido sometidos a un estado de alarma pantagruélico, que dura hasta un día de mayo que ni he podido anotar en la agenda porque todavía no he comprado la de 2021. La historia dispone, sin embargo, una segunda oportunidad para Pedro Sánchez.

Todos erramos y solo los afortunados encuentran ocasión de enmendar sus errores. Los astros asumirán esa particular conjunción el próximo martes, día 17, fecha en el que el PP vuelve a tener cupo para incluir una Proposición de Ley orgánica en el orden del día del Pleno del Congreso y ofrecerá un plan B, una vía menos lesiva con los derechos ciudadanos que está ya siendo comentada con el resto de los partidos. Se trata de una reforma de la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública de 1986 y de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 que haría compatibles la lucha contra la pandemia y el estado constitucional.

Y digo que es una ocasión para Pedro Sánchez porque entre el decreto de su eterna alarma y la cita del día 17 ha ocurrido un hecho muy relevante. El laboratorio Pfizer-Biontech ha anunciado que tiene una vacuna con efectividad del 90% de la que espera suministrar 50 millones de dosis en diciembre y 1.300 millones de dosis en 2021. El calendario Covid se perfila, por tanto, bastante más concreto que el cuento interminable de Sánchez, en el que, como en aquella deliciosa historia de Michael Ende, la Nada amenaza con devorar sin piedad el mundo de Fantasía. La vacuna justifica el retracto. Pablo Casado, que por cierto se nos ha hecho un hombre en términos parlamentarios durante el desierto de la pandemia, necesitará mucha llamada previa, tacto y evitar ganchos de derecha innecesarios. Sánchez debería entender que no es una claudicación, sino un acto de piedad con todos los españoles y un regreso a la normalidad constitucional que, en definitiva, beneficiaría a su Gobierno.