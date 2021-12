Piqué y el emprendimiento

Gerard Piqué nunca ha sido santo de mi devoción. Creo que el sentimiento es compartido con la mayoría de madridistas. Sus incontables provocaciones al club blanco y sus coqueteos con el independentismo catalán lo han puesto en más de una ocasión en el ojo del huracán. Sin embargo, tiene algo que me gusta de una persona, y más cuando se trata de un personaje público: no tiene pelos en la lengua. Es políticamente incorrecto y, sobre todo, no deja a nadie indiferente. Como dice el gran José María García, no hay cosa peor que ir por lo sitios y no manchar, pero tampoco limpiar. Dejar al personal inalterable. Ni fu ni fa. Ni chicha ni limoná. Comportarse como un mameluco que dice ‘sí bwana’ a todo para no molestar. En estos tiempos de ‘borreguismo’ pandémico, de peloteo constante y de crisis de los valientes, hay que fomentar los golpes en la mesa, los versos sueltos, las verdades dolorosas y las ofensas elegantes y justificadas. Es sano para una sociedad.

Piqué es además una rara avis en esto del fútbol. Tiene la cabeza amueblada, sabe articular un discurso y se le puede escuchar durante más de un minuto seguido porque no dice obviedades a la altura de un niño de Primaria. Ha hecho además lo que muchos otros profesionales del fútbol deberían haberse planteado para no verse a los 40 años sin trabajo y con la fortuna dilapidada. Ha emprendido. Muchos dirán que en su caso es muy fácil disponiendo de un sueldo astronómico. Sin embargo, no es algo habitual en un balompié repleto de personajes que solo piensan en el hoy y desprecian el mañana.

Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos, el central azulgrana dijo algo muy certero: “En España, a los que emprenden y fracasan, se les machaca”. Tiene toda la razón. Vivimos en un país donde, además de complicado, está mal visto poner en marcha tu propio sueño. Lo mínimo es que te tachen de loco. Siempre habrá alguien que te aconseje preparar una oposición para tener una plaza asegurada de por vida. Eso es lo que fomenta nuestro estilo de vida. La tranquilidad de un puesto vitalicio que no implique riesgos para llegar a la jubilación sin sobresaltos. Obviamente tiene que haber empleados públicos, pero un país donde el anhelo de sus gentes sea aprobar una oposición está condenado a fracasar.

Piqué ponía el ejemplo de Amancio Ortega. El gallego, tantas veces criticados por algunos vividores de lo público (ya sea de España o de Venezuela), es un modelo de manual de emprendimiento. Muchas veces una idea que puede parecer alocada o arriesgada se convierte en una empresa que genera puestos de trabajo. Y eso es lo que necesitamos ahora mismo si queremos garantizar las pensiones y que el Estado no se vea colapsado al acumular un gasto inasumible que le lleve a la bancarrota. Eso sí, para ello las Administraciones lo tienen que poner fácil, algo que a día de hoy no ocurre. Los autónomos siguen siendo el patito feo al tener que sufrir una condiciones leoninas desde del minuto cero, que penalizan el crecimiento del negocio. Y lo que es peor, el fracaso está castigado hasta el punto de que muchos emprendedores que no tuvieron suerte, jamás pudieron volver a levantar cabeza.

Piqué también decía que las envidias tan propias de la forma de ser española generaban un rechazo a todo aquel que, aguantando carros y carretas, le iba bien en la vida. Siempre se busca un pero. “Algo ilegal habrá hecho para ganar tanto dinero”, se suele decir. Consideramos que triunfar con tu proyecto es sinónimo de ausencia de ética.

Ahora que la pandemia ha puesto todo patas arriba, estamos forzados a cambiar el chip. Cada día surgen nuevas oportunidades de negocio que cambian y evolucionan a la velocidad del sonido. Es un error pensar que está todo inventado y que todos los pozos están explotados. Eso sí, los que en teoría deben ser nuestro aliados (gobernantes y conciudadanos) deben de dejar de tocarnos las pelotas.