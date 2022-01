Tendríais que ver la cara que se les queda a mis amigos por el mundo cuando les cuento que en los bailes tradicionales de mi tierra la mujer apenas mueve nada que no esté situado por debajo de la rodilla. Un diplomático napolitano llegó a decirme en una recepción que le resultaba imposible de imaginar, así que dejé el canapé sobre una bandeja y arrinconé el protocolo para marcarme a pelo, sin gaita ni tamboril, unos pasos de “picao serrano”, que no había vuelto a bailar desde que me ensañaron de niña Santiago y Angelines. Memoria muscular. Y es que así somos las charras, bastante resueltas y “echás pa lante”, aunque a menudo no vayamos aireando la seguridad en nosotras mismas, guardada bajo jubones, dengues y manteos. Por eso no creo que vote a España en el Festival de Eurovisión. Mira que tenían al jurado popular volcado con las Tanxugueiras, tres chicas de su tierra y de su tiempo, pero el “jurado profesional” de Televisión Española ha impuesto una actuación con la que, a mí al menos, me cuesta bastante más identificarme. En Salamanca, cuando decimos que nos gusta el jamón, solemos estar refiriéndonos a otra cosa.

En el fondo, no sé por qué me asombra. Cada vez que TVE mete la pezuña salimos trasquilados. Mucho más grave es el caso del debate de esta noche, que será conducido por Xavier Fortés. Jamón, jamón. ¿No lo hubiese hecho mejor cualquiera de los periodistas que se ocupan día y noche de los asuntos que nos atañen? De otra cosa podremos quejarnos, pero no de periodistas en esta región. Sin embargo, Rosa María Mateo, que estudió en la Escuela Oficial de Cinematografía del régimen, sabe que siempre es mejor dejarlo todo atado y bien atado. Memoria muscular. Por eso nos impone a Fortés, el mismo que sustituyó al salmantino Sergio Martín en Los Desayunos y que, eso no se lo discuto, mueve mucho las caderas del show televisivo. No voy a meterme con el pobre Fortés, que no tiene por qué conocer en profundidad los problemas de nuestros pueblos, nuestra gente y nuestra política. Es gallego y además solo puede hacer lo que le manden. Por eso, si me permites, Xavier, sin acritud, dejo el canapé sobre la bandeja y aparco el protocolo un momento para sugerirte un par de pasos imprescindibles, si es que vas a bailar con políticos de esta tierra.

Verás, la despoblación alcanza aquí un nivel existencial. A este paso, Castilla y León no sobrevivirá para ver el calentamiento climático, pero a diferencia de ese otro problema a más largo plazo, nuestro envejecimiento y nuestro éxodo siguen ausentes en la estrategia política y económica. Antes de votar, necesitamos saber si se lo están tomando suficientemente en serio y con qué medidas concretas. Aquí vivimos del turismo y los bares, pero sobre todo del sector primario, así que es crucial que nos expliquen qué trato van a dar a ganaderos y agricultores, además de promover negocios del siglo XXI que apuntalen también nuestra continuidad. Somos gente ahorradora, por lo que nos preocupa la deuda. Pagamos ya más impuestos de los que nos podemos permitir, así que haz que firmen por adelantado lo que nos van a sacar de la faltriquera. Y cada vez que digan que van a hacer tal o tal cosa, haz el favor de preguntarles de dónde sale concretamente ese presupuesto y qué otras partidas no son necesarias. Ten en cuenta que nosotros compramos casas pensando en la vejez, por lo que la política de vivienda viene a ser aquí política de pensiones. En Renfe nos tienen mucha manía y no somos conscientes de haber hecho nada para merecerla, así que mira a ver si alguno de ellos tiene mano para exigir lo que nos corresponde. No olvides la pandemia, entérate con cuántas camas UCI, enfermeros y médicos podremos contar en la próxima crisis sanitaria. Pregunta también qué van a hacer contra el cáncer, que vuelve a ser la primera causa de mortalidad. En el plató de televisión seréis todos hombres, te reto a que digáis cada uno el nombre de una mujer con méritos suficientes para haber ocupado vuestro lugar. Pide ejemplos de políticas de inserción social para los ancianos, cada día más apartados de la vida pública. Y sobre todo, cuando les plantees cada tema, insiste en que no les estás preguntando por lo mal que lo ha hecho el otro, sino por lo que va a hacer él al respecto en los próximos cuatro años. No permitas un debate sobre el pasado, sino sobre el futuro. Porque nosotros, Xavier, somos una región de futuro, aunque suframos en silencio, protestemos solo de rodilla hacia abajo y jamás vayamos a salir en Eurovisión.