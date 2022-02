Perros no sintientes con bozal

Ahora que los perros son ‘seres sintientes’ y muchas personas llegan al absurdo de igualarlos con las personas, no es de extrañar que poco a poco vayamos intercambiando los papeles. Desde el pasado 22 de diciembre los humanos residentes en España nos hemos convertido, por obra y gracia del Gobierno, en perros de dos patas con bozal. Absolutamente dóciles. Ni ladradores, ni mordedores. La mayoría de los españolitos agacharon la cabeza, y comenzaron a pasear por las calles con la boca y la nariz bien tapadas no siendo que, en una ráfaga de viento, se colara directo a la laringe un chute de SARS-CoV-2. Nos hemos doblegado ante una panda de indocumentados que, sin ningún criterio científico, ha decidido que es mejor inhalar la basura que esputamos de nuestras gargantas y no el aire puro que se sigue respirando en ciudades como Salamanca. Afortunadamente en los últimos días la insumisión ha ido creciendo y cada vez han sido más los que renunciaban a ser tratados como perros no sintientes.

Lo inaudito de la situación ha sido tal que, tres días después de aprobar (con una trampa de por medio) la prórroga del uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, la señora Carolina Darias rectificó para que esta medida disparatada decaiga el próximo jueves. Expertos en la materia como los portavoces de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) y de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph) han celebrado la decisión al mismo tiempo que recuerdan que ya avisaron de su ineficacia. El Gobierno ha demostrado que nos ha tratado como animales no racionales. De lo contrario no se explica que, para atajar los contagios de la sexta ola, se sacaran de la manga semejante mamarrachada que además iba en contra de las recomendaciones publicadas por el propio Ministerio de Sanidad. Tras casi dos años de pandemia tenemos el suficiente sentido común como para saber cuándo debemos ponernos la mascarilla para protegernos y cuándo es totalmente estéril. Semejante sinsentido ha provocado que, para estar liberados de ella, haya que entrar en un bar con un puñado de desconocidos.

¿Qué se ha conseguido con todo esto? Hartazgo. Está demostrado que la obligatoriedad de emplear el tapabocas en la calle ha desembocado en mayor relajación en los interiores. Es más, esa mascarilla totalmente baboseada por la vía pública, pierde eficacia cuando entramos con ella en una tienda, por ejemplo. Este razonamiento tan básico y evidente que comprende hasta un niño, parece escaparse para las mentes pensantes que el 22 de diciembre pasado cometieron uno de los mayores alentados contra la libertad que se han producido en este país. Se ha sentado un precedente muy peligroso que los españoles no podemos volver a tolerar. Porque nadie va a cuestionar que nos prohíban orinar en la calle, darle un bofetón al vecino y hacer un ‘calvo’ en el autobús, pero sí tenemos toda la legitimidad para negarnos a cumplir la primera tontería que sale de la cabeza de los señores y señoras que nos desgobiernan. Todo tiene un límite.

Lo que más me preocupa es que algunos compatriotas se encuentran muy cómodos con esa tutela continua. Hay quien se ha transformado en un perpetuo ‘Grinch’ que pone el grito en el cielo porque se vayan a celebrar los carnavales o las procesiones de Semana Santa. Intuyo que son personas con un cierto desahogo económico, con vidas bastante tristes y que ahora tienen la excusa perfecta para hacer lo que nunca les gustó: disfrutar de este viaje efímero que es la vida. Si retozan de alegría estando metiditos en casa como en marzo de 2020, que lo hagan. Nadie se lo prohíbe. Pero que al resto nos dejen vivir de una santa vez, que ya va siendo hora. De lo contrario, daremos un paso más hacia ese intercambio de papeles con los canes.