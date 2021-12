Siempre he escuchado que la historia la escriben los vencedores. Y por eso he llegado a poner en duda que la historia de la pandemia pueda llegar a escribirla alguien, porque en esta historia, aunque en mayor o menor grado, a mis ojos somos todos víctimas de la pérdida. La historia de la pandemia la escribirán los supervivientes, en todo caso, y me temo que esta desgracia colectiva será utilizada para blanquear muchos de los acontecimientos que, junto con el virus, hemos tenido que padecer. Leo a menudo e incluso escribo sobre la crisis económica resultante de la parálisis que forzó la pandemia, pero la premisa oculta falsedad. El paro que hay en España no es culpa del coronavirus, sino de una serie de decisiones políticas y educativas que han hecho frágil nuestro sistema laboral e ineptos o desorientados a muchos de los jóvenes que terminan su formación sin que ello les sirva para desenvolverse en la vida profesional, por mucho que se hayan esforzado.

Seguramente la historia, cuando sea escrita, dirá que por culpa de la pandemia y de la crisis en España se enquistó un paro de alrededor del 30%, según la EPA, pero será una historia de Perogrullo. La carencia de camioneros o enfermeros está relacionada con un sistema educativo que vive de espaldas a la realidad social y empresarial de nuestro país. El hecho de que no haya programadores tiene más que ver con que andamos entretenidos y ofuscados en que los niños catalanes lleven puestas las orejeras de mula de la inmersión lingüística en lugar de asegurarnos de que aprendan español e inglés, que por mucho que nos pese es el lenguaje de la programación, de los negocios y de la ciencia. Esa es una factura que vamos a pagar sí o sí y no habrá sido culpa de la pandemia. Y deberíamos parar a pensar, siquiera por un momento, de dónde procede la sinrazón que lleva a muchos de nuestros jóvenes a identificar las oposiciones como la vía más directa para acceder a un futuro seguro, una vía que en la mayoría de los casos se lleva por delante su juventud y su capacidad de emprendimiento, cargando a un Estado ya insostenible con la esperanza colectiva de la emancipación vital. Esta pandemia que está marcando los años veinte del siglo XXI no ha logrado despertarnos de nuestra mentalidad del siglo XIX.

Seguramente la historia recordará este año 2021 por las nuevas variantes del virus y nuestro afán frustrado de normalidad. Y no seré yo quien reste importancia a tan aciagos reveses. Pero no debería faltar en esa crónica ese 37,7% de nuestros hijos de entre 15 y 24 años que, según los datos de Eurostat, carecen de futuro laboral, cuando la media europea para esa franja de edad es del 12,5%, que ya está bien. ¿Acaso podemos seguir adelante como sociedad sin contar con ellos? Y sin duda la historia culpará a la pandemia de la monstruosa deuda que estamos amasando para dejar, bien calentita, sobre las espaldas de esa siguiente generación. Y del colapso de las pensiones, y de la ruina de una agricultura que incapaz de digerir una transición energética diseñada en despachos enmoquetados y del dinero público dilapidado en departamentos tan ridículos como el Ministerio de Universidades. Pero será todo mentira. El rosario de calamidades que vamos a dejar en herencia no es atribuible al coronavirus sino a nuestras tragaderas anestesiadas. Cuando los historiadores escriban que en este tiempo renunciamos a libertades y derechos fundamentales a cambio de una dudosa seguridad sanitaria, surgirá una pregunta teórica sobre nuestra responsabilidad al respecto, sobre nuestra dejadez y nuestra abstención de pensamiento, sobre un pecado de omisión que quizá permanezca ahora envuelto en la ética de Perogrullo que nos gastamos, pero sobre la que nuestros hijos y nuestros nietos nos pedirán cuentas.