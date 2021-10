¿Pero por qué no te vacunas?

QUEDARTE sin batería con el móvil cuando viajas por Europa es casi como perder la cartera. Para poder entrar en cualquier cafetería te piden enseñar el ‘Covid pass’. Es decir, el certificado de vacunación. Lo mismo para acceder a un centro comercial, para ver un espectáculo y, por supuesto, para subirte a un avión. No pass, no party.

Todo funciona con el famoso código QR. En consecuencia, los europeos ya casi están olvidando las mascarillas. Por la calle no la usa prácticamente nadie y en los interiores hay que portarla solo cuando se entra en un establecimiento, pero tan pronto como toman asiento se la quitan.

En España lo estamos haciendo al revés. Cogimos la mascarilla en marzo de 2020 y desde entonces ya no nos la hemos quitado. Sin embargo, el certificado de vacunación suena todavía como algo raro para la mayoría de la población. Salvo algunas comunidades con más iniciativa, casi en ningún lugar te exigen el ‘pasaporte covid’. Ni en hoteles, transporte ni discotecas.

Hay que reconocer que España ha sido modélica en cuanto a la vacunación y que puede presumir de estar en el podio europeo, pero si quiere completar esos huecos pendientes -en torno al 15% en Castilla y León-, debería enfocar su estrategia hacia la exigencia de un certificado covid para acceder a determinadas actividades.

Cuando vemos que en pleno mes de octubre están acudiendo a vacunarse los que habían sido citados en junio solo puede tener dos explicaciones: o han estado esperado unos cuantos meses para ver si nos moríamos los que nos vacunamos antes, o no querían hacerlo, pero no les ha quedado más remedio porque les exigen el certificado para viajar o en alguna otra actividad.

Si se revisa la cantidad de españoles que morían a la semana en febrero a causa del covid y se compara con el número de personas que fallecen actualmente, sorprende que todavía haya gente que recele de la vacuna. Pero es que son tantas las cosas que extrañan en torno al negacionismo... Por ejemplo, por qué la derecha republicana de Estados Unidos se abrazó a los antivacunas si se sabe que a mayor número de inmunizados, habrá más libertades y normalidad.

Vox también nos ha hecho fruncir el ceño y dejarnos cara de no entender nada. Durante la primera ola de la pandemia organizó unas multitudinarias ‘marchas de la libertad’ para reivindicar el derecho a “pasear, reunirse y manifestarse cumpliendo las medidas sanitarias”. Lo que todos deseábamos. Pero en las últimas semanas han adoptado una postura ‘no clara’. Abascal dice haber apretado todo lo posible para acelerar la llegada de vacunas a España y que siempre se ha desecho en elogios por la rapidez con la que la ciencia ha encontrado un suero, pero a la vez se niega a decir si él se ha vacunado e incluso hace una defensa de la libertad de no vacunarse. No entiendo ni lo uno ni lo otro porque, como personaje relevante que es, ambas posturas -la de callar sobre su vacuna y la de piar sobre la libertad de negarse- refuerzan a aquellos que todavía no se han vacunado.

El gran enemigo de esta vacuna -además de las nuevas variantes que van surgiendo- son las campañas de desinformación. Esta semana ha sido noticia Rumania, donde en el último año han abundado esas corrientes y hoy le cuelgan dos de las cifras más vergonzosas de Europa: la de una pírrica cobertura de vacunación (algo más del 28%) y la de tener ‘cero’ camas UCI disponibles en todos sus hospitales. Me comenta alguien que conoce de cerca el país que cuando los equipos de vacunación entran en algunos pueblos tienen que salir huyendo antes de que los vecinos les apaleen. Aquí, al parecer, ha pesado mucho la influencia de la iglesia ortodoxa. El antivacunismo religioso hace retroceder dos o tres siglos a cualquier sociedad que lo sufra: la religión frente a la evidencia científica.