La próxima vez que tengáis la tentación de abrir las redes sociales para ver qué se cuece, para saber qué está pasando ahí fuera, en el exterior del confinamiento de vuestras cuatro realidades privadas, acordaos de Roberto Fraile. Uno de nosotros, con un cuarto de siglo de vida apegada a Salamanca y un sacerdocio por el periodismo que lo arrastraba hasta los más recónditos lugares del planeta en busca de los hechos. Los hechos, esa realidad que existe a pesar de las “fake news” y de la propaganda. A menudo alejados del griterío patrio y la vacuidad de la agenda política. Siempre tozudos en su negativa a acomodarse a los pensamientos únicos y a las consignas, poliédricos e hipnóticos.

La próxima vez que escuchéis en uno de esos vídeos que atraviesan la Galaxia Gutenberg, esos que recorren en globo sin poner un pie en tierra, de teléfono en teléfono como los monos de la Península Ibérica lo hicieran en tiempos pretéritos de árbol en árbol, diciendo que todo lo que los medios de comunicación dicen es mentira, que están comprados, acordaos de Roberto Fraile y de su compañero de batallas periodísticas, David Beriáin, que se dejaron la vida en busca de la verdad, no de la Verdad con mayúscula, esa a la que los seres mortales no tenemos acceso racional, sino una pequeña verdad que es absoluta para los que la viven en su pellejo, en este caso los habitantes de Burkina Faso.

Ya sé que no sois tontos, que muchas veces habéis visto a periodistas recular porque les conviene, porque los héroes no abundan. Yo también podría suscribir buena parte de las dos horas de lucidez de Noam Chomsky, pero Chomsky no cargó la cámara y se embarcó al infierno, como Roberto Fraile, así que me quedo mejor con la versión de Ryszard Kapuscinski, que dijo aquello tan bonito de que, para ser un buen periodista, es necesario ser una buena persona. También dijo que cuando se descubrió que la información es un negocio la verdad dejó de ser importante, pero para Roberto lo era. Tan importante como para jugárselo todo.

Por eso, la próxima vez que estéis viendo un programa de televisión basura en el que una vomitiva jauría destripa los trapos sucios de cualquier muñeco mediático roto y os percatéis de que en la pantalla aparecen los nombres de los tertulianos de la corrala seguidos del título “periodista”, no os llaméis a engaño. Si ellos son periodistas, es que Roberto Fraile era otra cosa.