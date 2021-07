La leyenda de San Fermín nació hacia el siglo IX en Amiens y desde allí llegó a Pamplona en el siglo XII, pero los historiadores coinciden en que no hay la menor base histórica que soporte su legendaria biografía. Baste decir que la tradición pamplonica sitúa al personaje en el siglo I y la francesa en el siglo III, cuando en Navarra la cristianización no tuvo lugar hasta el siglo III y en Amiens al menos hasta el siglo V. Estos hechos no son óbice, sin embargo, para que el santo haya despertado una devoción tan extensa como el jolgorio que se montaba tal día como hoy en Pamplona hasta que topamos con el coronavirus, famoso por su desbarre en los cinco continentes. Todo esto es una prueba más de que tanto las devociones como las tradiciones y los relatos tienen más posibilidades de cuajar si son convenientes. Yo estoy ya a punto de asimilar, por ejemplo, que Salamanca tiene mar, como tan deliciosamente describe Rodrigo Cortés en su última novela. ¡Sería ya la repanocha! Gracias Rodrigo, por esa postal de malecón a la altura de la muralla que quedará ya para siempre impresa en mi memoria ficticia salmantina.

Pero cuando se trata de hechos, de hechos de los que dependen las habichuelas y el futuro, la autenticidad ha de sustituir a la conveniencia y al guión. Y lo mismo ocurre con las opiniones.

Prefiero no perder un minuto de mi tiempo en escuchar o ver tertulias en las que puedo recitar por adelantado lo que va a decir cada uno de los que intervienen, para buscar a cambio constantemente voces alternativas que pisan tierra, lejos de los argumentarios canónicos y consignas de los partidos políticos. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero solamente si opina con su nombre y su apellido por delante, de modo que no concedo validez alguna a las incontables opiniones que aparecen en redes sociales bajo cobardes pseudónimos tras los que se ocultan desde intereses espurios hasta trastornos de la personalidad.

Exigimos sellos de garantía a todo aquello que consumimos excepto a informaciones y opiniones que configuran nuestra imagen del mundo. Y eso es un error. Hasta los corredores de los Sanfermines, devotos de un santo sin curriculum contrastado, en el momento de jugársela en la calle de la Estafeta, cuando no hay margen para bromas y su vida depende de ellos, se arman con un periódico.