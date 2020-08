Ya se lo conté una vez, hace mucho tiempo (no existía aún la AP-36): casi aparezco en Albacete cuando lo que yo pretendía era solo llegar hasta Guadalajara. Buena parte de la responsabilidad de tal despiste la tenía un fenómeno banal: no se habían comercializado todavía los tomtones y similares. Bien, el error también tenía que ver con los paneles de la M-30, con sus veinte o treinta informaciones enmarañadas sobre un fondo azulón.

Siempre me he preguntado cómo se las han arreglado los millones de turistas que nos han visitado y visitarán (como antes) para no perderse exasperadamente cuando atravesaban con su coche nuestro país. Bueno, en realidad, esto le ha ocurrido a bastantes. Por ejemplo, a Sharon Brown, hispanista galesa que hizo un alto en su viaje desde Sevilla para dar un paseo por Zafra. Después tardó media hora en encontrar la salida hacia el norte porque allá donde ella esperaba encontrar una señal que la llevara hacia Mérida, o hacia Madrid, o hacia Cáceres, solo atisbó otras más visibles que indicaban el camino hacia Los Santos de Maimona, un pueblo casi contiguo a Zafra. Intuyo que no muchos de los que van hacia Los Santos de Maimona desconozcan el camino.

Años antes, Klaus Müller, librero bávaro, tuvo experiencias parecidas. Alquiló un coche en Madrid con el doble propósito de visitar Galicia e ir parando en todo lo que en el camino pareciera interesante. Consiguió de milagro salir de Madrid: ninguno de los paneles de tráfico anunciaba el camino hacia Vigo o La Coruña, ni siquiera hacia Valladolid, Salamanca o Zamora. Todos señalaban ‘Adanero’ como destino de la autopista del noroeste.

La pregunta obvia es la siguiente: ¿quién necesitaba una señal que le indicara el camino a Adanero, con su desmesurado poblamiento (202 habitantes en 2018)? Nadie o casi nadie, evidentemente. Entonces, ¿por qué el letrero? Porque durante mucho tiempo la autopista del noroeste terminaba a la altura de ese pueblo.

Esa estrategia informativa (señales para quien no las necesita) domina aún en muchos edificios públicos: es difícil encontrar el acceso a numerosas estaciones de tren modernas, hay que dar más vueltas que una peonza para dar con la puerta de algunos museos, o palacios de congresos, o edificios oficiales. Bueno, eso no es un problema, puede pensarse: habrá letreros que indiquen. Pues no sé: es muy probable que los que existan (si existen) solo sirvan para informar a los que ya tienen la información. Parecen cosas de políticos.