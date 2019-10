El ambiente preelectoral se caldea por momentos y por estas tierras contamos con algunos especialistas en echar leña al fuego. En la vecina Valladolid tenemos a su alcalde, Óscar Puente, y al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, dispuestos a empezar los preparativos de la fiesta de la democracia con un una nueva edición de sus habituales cruces de insultos, por si alguien dudaba de la importancia de las elecciones y para demostrar con sus ímpetus lo empeñados que están unos y otros en airear odios cainitas ante el advenimiento de las urnas.

No es que Igea y Puente, Puente e Igea, necesiten muchos motivos para repartirse estopa, pero esta vez había entrevista de por medio. La que había solicitado el alcalde con el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega Álvarez, del hierro ‘Ciudadanos’, y a la que intentó autoinvitarse el vicepresidente, también de la marca naranja. El edil socialista no soporta al ‘vice’ y decidió cancelar el encuentro, en el que, entre otras cuestiones, se iba a concretar la ayuda de la Junta a la Semana de Cine vallisoletana. El desplante le sentó mal a Igea, que acabó llamando “chulo de bar” al alcalde pucelano por vetarle en el encuentro.

Y podía haber sido peor, porque lo de “chulo” puede desembocar fácilmente en acusación velada de proxenetismo. Menos mal que el de Ciudadanos tuvo el detalle de limitar el contexto al ambiente de pinchos donde Valladolid marca tendencia.

Si cuando los elefantes se pelean la hierba es la que sufre, en el caso de ambos mandatarios pueden ser la Seminci y los aficionados al cine de Valladolid y de Castilla y León los que paguen el pato. El alcalde socialista, confirmando su carácter chulesco, dijo ayer que se cisca en los casi doscientos mil euros que aporta la Junta al festival y lanzó un ultimátum: o la Consejería de Cultura (digamos Igea) pone más pasta, o la expulsa del Patronato que organiza la Semana.

Todo ello muy medido, muy institucional y siempre pensando en el bien de los administrados.

Si no fueran por las trayectorias de uno y otro, auténticos especialistas en saltar sobre todos los charcos, podríamos concluir que el choque es producto de los nervios por lo mucho que se juegan sus partidos en esta nueva edición de las elecciones generales. Y eso que Valladolid no es una de las plazas donde los naranjas pueden perder un diputado en favor del PSOE o del PP, como es el caso de Ávila, Palencia o Segovia. En la capital pucelana lo más probable es que Vox pierda su escaño en favor del PP por aquello del voto útil. Además, la anunciada debacle de Cs (según los sondeos), puede hacerle perder sus otros seis diputados por la Comunidad, aunque en Salamanca y Soria no es fácil que haya cambios. En la representación de Castilla y León en el Senado se puede producir un vuelco de esa balanza que el 28 de abril se inclinó a favor del PSOE, pero esa es una batalla entre socialistas y populares.

Hay mucho en juego, pero también podemos encontrar mandatarios que no pierden los nervios. Es el caso de Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca. El presidente de la Junta y del PP regional y el secretario del PSCL-PSOE se vieron el martes en un encuentro casi cordial, donde repasaron los acuerdos que les unen en cuestiones de ‘Estado’ autonómico, y no hubo más picante que las obligadas críticas a la gestión de la Junta efectuadas a la salida por el portavoz de la oposición. Ya tendrán tiempo de darse cera de aquí al 10-N. En este mes largo que nos queda hasta las urnas las expectativas de unos y otros van a dar muchas vueltas. En los últimos días asistimos a un espejismo, una especie de visión del mundo al revés, con Pedro Sánchez amenazando a los golpistas catalanes con aplicarles la Ley de Seguridad Nacional, y Pablo Casado adoptando la pose del hombre de Estado que descarta el 155 por demasiado brusco para los merecimientos de Torra y sus aprendices de terrorista. Cosas veredes...