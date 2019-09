Entierran a Franco, resucitan a Franco; se sacan de la chistera la memoria histórica, se olvidan de la memoria histórica... Y así se nos va pasando la vida, van pasando los años y las legislaturas, mientras la gestión va quedando en manos exclusivamente de la función pública y sobre todo de la inercia, y ahí está el ejemplo de Cataluña ¿quién la gobierna, quién la administra, quién paga la nómina pública, quién arregla sus carreteras?...

Y ahora, otra vez a la carga. Con un Gobierno en funciones (que no funciona, pues está en stand by desde su constitución) vuelven a la chistera y se sacan la memoria histórica en su edición escolar y universitaria, que ningún alumno se quede sin saber la versión partidista y torticera de una minúscula parte de nuestra larga Historia...

Ya la Ley de Memoria, el legado revanchista de los gobiernos de Zapatero para reescribir la Historia, fue una de las mayores atrocidades políticas y culturales perpetrada en nombre del odio, y del odio más perverso, el odio de los ignorantes, de tantos, tantísimos analfabetos funcionales que se sientan en los escaños públicos, incluidos los consejos de Ministros... Aquella Ley, no contestada por la oposición “tranquila” ni por la Universidad adocenada, supuso un atentado contra la Historia misma. Escandaloso.

La ley de Memoria Histórica no sirve para nada salvo para hacernos más brutos, todavía más; para hacernos más dependientes del discurso único, para sentir un odio que ni teníamos ni viene al caso a estas alturas de siglo XXI. Pero el odio vota, y el odio todo lo tergiversará hasta hacer que la Historia simplemente no sucediera. Y este es el crimen de esa Ley que tendría que ser derogada por ser en sí misma un delito, de odio y contra el conocimiento. Sólo una sociedad enferma puede promover y permitir que se borre la Historia porque no nos le guste, mientras los historiadores, cooperadores necesarios del destrozo, han permanecido callados en su mazmorras de confort. Franco existió. Y Hitler. Y los campos de concentración de japoneses en California. Y el 11-S. Y los crímenes de la ETA. Y la segregación racial en Sudáfrica y en EE.UU. hasta hace cuatro días... ¿Y...?, ¿lo borramos?, ¿hacemos como que no pasó?, ¿le contamos a nuestros niños que la civilización ha sido un capítulo de Heidi continuo?...

Y borrar la Historia, mal, pero manipularla y metérsela en vena a nuestros hijos, y hacer de la escuela centros de adoctrinamiento social, ya es el no va más... No contentos de estar viendo la teoría y la práctica del nazismo puestas en marcha en Cataluña, pretender exportar tal atrocidad al resto de España es un genocidio mental en toda regla. Y cometido en las aulas, pura pedofilia ideológica.