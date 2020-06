Me tuve que sentar, cuando mis hijos me mostraron la deforme restauración de una copia de la Inmaculada de Murillo que circula por las redes. Por un momento, descubrí en el rostro del cuadro original, que aparecía para facilitar la comparación junto al ya globalmente bautizado como “nuevo Ecce Homo”, la faz nacarada y la mirada expectante y abierta al milagro del original, que custodia El Prado. Y me temblaron las rodillas. La imagen del destrozo, al parecer obra de un restaurador de muebles de Valencia por encargo de un coleccionista privado, circula por internet junto a jocosos comentarios, a cual más ingenioso, pero a mí no me hace ninguna gracia. La anécdota denota un cuestionable rigor acerca de cómo se conserva un patrimonio que, pertenezca a quien pertenezca, es un poco de todos nosotros.

No pocas veces he descubierto en anticuarios y subastas obras religiosas que seguramente alguna vez formaron parte de iglesias y ermitas hoy abandonadas, a lo largo y ancho de la desolada geografía sin habitantes. Y todavía más a menudo me he topado con obras que estaban pidiendo a gritos una restauración que pocos propietarios saben bien cómo abordar. La restauración de este tipo de obras no está regulada en España. Sí existe una formación que cualifica para la profesión de restaurador y lo cierto es que nuestros restauradores gozan de gran consideración en el extranjero, tanto en el ámbito privado como en el institucional. Pero la ausencia de regulación y la ignorancia o dejadez de los propietarios lleva en ocasiones a pérdidas irreparables. Por no hablar del descrédito que generan noticias como ésta, que alcanza a millones y millones de receptores.

Mientras valiosos profesionales españoles de la conservación y la restauración se han visto obligados a emigrar en los últimos diez años por falta de oportunidades laborales, en casa asistimos a este tipo de vandalismo inconsciente o negligente que queda sin castigo porque no contamos con la regulación necesaria. Nuestros expertos en la materia se encuentran entre los más valorados del mundo, pero la legislación estatal y autonómica referente a la protección del Patrimonio Cultural no fija quiénes son los profesionales cualificados para realizar las intervenciones sobre estos bienes, que quedan por tanto en manos de desapresivos o ignorantes y en la más absoluta desprotección. Un agravio como este quedará saldado apenas con una sanción administrativa.