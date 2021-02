Me resulta exasperante el discursito ese de que el mundo iba demasiado rápido y el coronavirus, se diría que felizmente para el que reenvía la reflexión, nos ha hecho parar a todos un poco. ¿? Que se lo digan a los 635 salamantinos que se han quedado en paro en enero, a los 3.916 que hace un año por estas fechas tenían un empleo y ahora engrosan las listas del INEM, las únicas que han salido más fuertes de la pandemia. Y lo que te rondará, hasta que una nueva economía, de la que muchos de los actuales trabajadores no podrán ya formar parte, empiece a tirar del carro. Porque si algo sabemos acerca del tiempo postpandemia es que no será igual a la anterior normalidad.

Para empezar, querría que me explicasen quiénes eran los que iban tan rápido antes, porque yo recuerdo todo más pausado. Si no me falla la memoria, trabajábamos, pasábamos tiempo con la familia y salíamos los fines de semana con una cadencia, ahora se me antoja parsimonia, mucho más sana y equilibrada que ahora, que tenemos que hacerlo todo a la vez: trabajar en casa al tiempo que cuidamos a los niños o escapamos fugaces al super disfrazados de astronautas y tensos constantemente por el miedo al contagio, además de ver a los abuelos a través de la misma pantalla en la que hacemos shopping, buscamos información fidedigna sobre la situación sanitaria, temblamos al abrir el extracto de la cuenta bancaria o nos evadimos viendo una película. Sin solución de continuidad. Ha nacido, de hecho, una nueva y dañina forma de estrés al que los psicólogos llaman “fatiga pandémica”. Y eso es solo para los que seguimos currando, no quiero ni pensar el estrés de los que se han quedado en paro y han de soportar el resto de los retos diarios sin, además, saber qué va a ser de sus vidas y las de sus hijos. Podrían bautizarlo “desolación pandémica”. No me cabe duda de que preferirían aquel pasado, por lo visto erróneo, en el que todo iba tan rápido.

Si a lo que se refieren es que el coronavirus nos ha privado de la vida que creíamos nuestra pero nos ha dado la oportunidad de sentarnos y tomar tiempo para reflexionar, igualmente creo que se equivocan. Durante estos meses no han surgido nuevas ideas. Más bien hemos retrocedido en el pensamiento, aunque reconozco que algunas teorías anteriores al coronavirus han demostrado su validez por la fuerza de los hechos. Michael Sandel, que desde Harvard imparte a escala global “Justicia”, llevaba años hablando de la “tiranía del esfuerzo”. Lisa Herzog, una filósofa alemana, también llevaba tiempo denostando la “meritocracia”, insistiendo en que el azar y el privilegio juegan mayor papel en el éxito que el trabajo bien hecho. Yo no estaba de acuerdo, pero esos 635 nuevos parados en enero no están en la calle por falta de esfuerzo, sino sacrificados por una gestión miope, que malentendió esta crisis como una falsa contraposición entre actividad y salud.