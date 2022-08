Son muchas las paradojas que de forma más o menos explícita sirven para dar cierto colorido a nuestra manera de hablar. Este es un ejemplo sencillo basado en la contradicción como figura retórica potente: “Siempre y nunca son dos palabras que siempre deberíamos recordar para no usarlas nunca”. Más simples todavía son otras fórmulas que por su tosquedad permiten un procesamiento inmediato (dicho de otra manera: son tan gordas las sandeces transmitidas, que se perciben sin esfuerzo las interpretaciones adecuadas). Veamos un ejemplo: Lawrence Peter, también conocido como Yogi Berra, fue primero jugador de baseball (catcher), y después manager y entrenador con los New York Mets, de los New York Yankees y de los Houston Astros. Esta fue su respuesta a la pregunta formulada por un periodista deportivo norteamericano sobre la importancia relativa de una buena condición física para practicar profesionalmente el baseball: “El baseball es 90% mental; la mitad restante es física”.

El contexto de la interacción se define bien: estamos hablando de baseball, quien habla no es un intelectual, y si lo es no debería disimularlo tanto, la pregunta formulada es un tópico periodístico, el tópico discursivo se inscribe en una actividad lúdica de la que la gente —en el mundo estadounidense— tiene noticias, preferencias, etc. Todo ello permite al oyente presumir que el deportista —como, por otra parte, no parece inesperado entre jugadores de algunos deportes— o es un lapsus, o es simplemente una burrada fácilmente recuperable: la cifra que planea sobre los errores es el 50%.

Un tercer tipo de paradojas comunicativas se apoya en la utilización sesgada de alguna característica semántica (como la holonimia y la meronimia). Véase en el siguiente ejemplo cómo la comunicación aparentemente se entorpece hasta el final de la interacción: “Fue en mi quinto cumpleaños cuando papá puso su mano sobre mi hombro y dijo: recuerda, hijo mío, que si tú necesitas alguna vez una mano que te ayude, encontrarás una al final de tu brazo” (paradoja de Levenson). Como puede comprobarse, la ración de mala uva es abundante. Lo mismo ocurre con la ambigüedad que se maneja en el último ejemplo, en el que se prueba nuevamente que la eficacia comunicativa cuenta con la paradoja como un recurso preferido: “Actualmente, la ciudad de Nueva York lidera las grandes ciudades del mundo en el número de personas a las que no deberías acercarte mientras haces un movimiento brusco.”