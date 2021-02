Para echarse a temblar

Lo que está ocurriendo en este país es más propio de una película de Berlanga o de una novela de Valle Inclán que de una sociedad civilizada, moderna y progresista en pleno siglo XXI. Abrir un periódico parece un cómic, y ya les digo yo que no es precisamente porque el trabajo de los periodistas sea de risa, ver un informativo en televisión provoca ansiedad y escuchar la radio te hace reflexionar hasta la depresión. Para encontrar noticias positivas hay que ir a la sección de Deportes de cualquier diario —siempre que no seas aficionado del Barcelona, Real Madrid o Salamanca UDS—, o esperar a que acabe el noticiero de televisión siempre que no veas Antena 3. Últimamente, hasta leyendo las redes sociales a uno le entra angustia.

Esta es la triste realidad y como tal hay que asumirla, pero cuesta creer que mucho de eso que se lee sea cierto. A cualquiera con dos dedos de frente le parece una aberración que mientras los ciudadanos tenemos secuestradas nuestras libertadas haya una comunidad autónoma que vaya a votar en plena pandemia poniendo en riesgo a los vecinos que tienen que ejercer su labor como miembros de una mesa electoral. No contentos con ese disparate en Cataluña ponen una “hora feliz” para que acudan a las urnas los contagiados. Todo esto aplaudido por el mendrugo Sánchez y el profeta Illa, a los que preocupa más la poltrona y el dinerito para financiar su partido que el repunte de fallecimientos por COVID.

La pandemia da para mucho análisis sin la necesidad de ser un erudito en la materia. Es muy triste encontrarte cada día en los medios con el caos de las vacunas que no llegan y con que decenas de impresentables —por no involucrar a sus madres en calificativos— se saltan el protocolo para ponerse la inyección que les garantice la inmunidad. En España, cada vez que hay un escándalo hay dos cosas que no fallan, la primera es que los políticos siempre están de por medio y la segunda es que solo dimiten los del PP. Aquí, en la provincia de Salamanca, al del PP que no ha dimitido se le ha expulsado. El alcalde de Valdelosa se aferra al bastón de mando y hace oídos sordos a la capital porque él solo escucha lo que le dicen en su pueblo. En el resto del país, los consejeros, regidores, concejales y obispos derrochones de solidaridad esperan la segunda vacuna sin ruborizarse y con lágrimas de cocodrilo. Si este fuera un Estado serio les haría pagar a semejantes jetas las dosis de las personas perjudicadas, porque ya se sabe que aquí solo duele cuando a uno le tocan el bolsillo.

Como en todos los gremios, en la política hay para todos los gustos. Particularmente me quedo con los valientes, con los que toman decisiones sin pensar en el qué dirán y en qué repercusión mediática y electoral tendrá cada medida que se implanta, de ahí que a pesar de reconocer decenas de errores de Díaz Ayuso durante la crisis alabe su capacidad de ir contracorriente y demostrar con cifras que el populismo a la postre es barato y que se puede mantener la vida económica de una Comunidad con cifras similares a las de los que encierran cuando salta el chivato. En fin, que no soy de los políticos que están a verlas venir, ni de Sánchez ni de Rajoy.

Precisamente el registrador de la propiedad vuelve a ocupar un papel relevante en los medios de comunicación gracias a Gürtel, que es esa causa judicial con más piezas que un puzzle desmenuzado con la única intención de hacer sangre en Génova. Da miedo pensar que es cierto el escrito enviado por Bárcenas la Fiscalía en el que deja como corrupto a todo el que tuviera un despacho en la planta noble. Miedo porque de Mariano te podías esperar mil cosas, pero nunca que trincase. El padre de Willy se ha disfrazado de Villarejo y como buen político le ha echado un pulso al partido que le dio de trincar en cuanto ha visto como su señora está en prisión con sentencia firme. ¿Quién será más chantajista? Este capítulo también absorberá la próxima semana litros de tinta en los periódicos y horas de tertulias de pin pan pun en radio y televisión, porque en los bares Igea no nos deja. Al final, si lo que quieren es leer algo que les agrade y su religión se lo permite háganse del Unionistas.