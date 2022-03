Para bellum

No soy el único, afortunadamente. De hecho, en mi círculo de familia, de amigos y de colegas, y conocidos es lo que predomina: son casi las tres de la tarde, el televisor está en funcionamiento, comienza el telediario, se desata una batalla para apoderarse del mando a distancia. El amo de la casa ha sido el más rápido, probablemente por ser el más veterano: los aparatos de control remoto nacieron con él, en 1956, con una función básica: evitar el paseo sofá-televisor para cambiar de canal. Lástima que en España el segundo canal (UHF) no llegara hasta 1966.

Hoy día los mandos a distancia son complejos sistemas de comunicación, con más funciones que la cabina de una avioneta, pero el cambio de canal permanece como función primaria. No hay, pues, brecha tecnológica generacional. Seas un chavalín, un adolescente, un joven, un adulto, un cincuentón, sesentón, setentón etc., la edad no es un factor determinante: siempre puedes entrar en liza para apropiarte de tu mando a distancia, tu control remoto (el posesivo es absolutamente pertinente, como lo eran en ‘El señor de los anillos’ ‘mi anillo’, ‘mi tesoro’). El dueño del mando a distancia es normalmente el amo.

Así que, como es natural, el amo dirige las operaciones: a las tres menos dos minutos sintoniza la 2, con sus documentales, y su ‘Saber y ganar’. Cualquier cosa excepto las noticias de cabecera de La 1 o de Antena 3; cualquier cosa excepto tragarse una vez más las secuencias reportajes visuales en bucle, muchas veces no sincronizadas en dos cadenas de la misma raíz.

Sabemos —lo apuntó Agatha Christie— que a uno le asalta el horrible pensamiento de que la guerra no repara nada y que, por lo general, ganar una guerra es tan desastroso como perderla. Dado que los resultados son igualmente calamitosos, la máxima responsabilidad concierne a quienes preparan y comienzan la guerra (pero “Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum”, según Vegecio). Esto es, la máxima responsabilidad concierne al macarra siempre dispuesto a sacar filo a la chaira.

Nada es fácil en un panorama bélico, cosa que se hace evidente en el caso de las guerras europeas (Victor Hugo: “Una guerra entre europeos es una guerra civil”). Las guerras, que son una cobarde vía de escape de los problemas de la paz (Thomas Mann), están reñidas con el sistema de valores que se manifiestan en la idea de Europa. A pesar de los que quieren machacarla. No abandonaremos.