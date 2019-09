Cinco siglos se cumplieron ayer del inicio del viaje, que acabó circunvalando la tierra, de la flotilla comandada por Fernando de Magallanes (portugués al servicio del rey Carlos I de España, a quien acudió después de que su rey, Manuel I de Portugal, lo despachara con viento fresco cuando le propuso hacer este viaje) desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda, al que había llegado procedente de Sevilla, de donde una vez carenadas y puestas a punto para la navegación las cinco embarcaciones que formaban la flotilla salieron el 10 de agosto de 1519 río Guadalquivir abajo. Llegaron a Sanlúcar donde permanecieron más de un mes, el tiempo necesario para pertrechar las naves de todo lo necesario para una larga navegación y completar las tripulaciones. Cuando estuvo todo listo se hicieron a la mar el 20 de septiembre, siendo entonces cuando realmente comenzó el viaje, no desde Sevilla (que fue allí donde se gestó y allí terminó) sino desde Sanlúcar de Barrameda.

De la aventura que supuso este largo, duro y azaroso viaje, que se iba abriendo camino más por instinto que por conocimiento de los navegantes, a la vez que conforme avanzaba iba dejando atrás un rastro dramático de penosidades, de ruina, de enfermedad y de muerte (salieron cinco embarcaciones con 247 hombres y volvió, tres años menos catorce días después, solo una con 18, al mando de Juan Sebastián Elcano, conseguidor -por ser quien la completó- del éxito de esta expedición plenamente española) se saben sus detalles sin que haya lugar a dudas. Historiadores los fueron hilvanando, sacados de testimonios que se conservaron y de fuentes documentales muy completas y de extraordinario valor, hasta conseguir completar la historia de esta gesta que permitió la constatación de la redondez de la tierra, algo que desbarató la idea que se tenía del planeta cambiándolo todo y que hoy se ve como algo obvio, de ahí que apenas se valore lo que realmente supuso para la historia de la humanidad aquella aventura de la que cualquier país, hoy, se sentiría orgulloso tener (prueba de ello es que Portugal, que no hizo más que poner dificultades y acosó cuanto pudo para que fracasara, la está haciendo suya, mientras en España nadie se da por enterado). Su conmemoración se reduce a círculos muy concretos y limitados sin apenas trascendencia fuera de ellos, razón por la que este relevante acontecimiento para la historia universal pasará en España como si nada, es decir, sin pena ni gloria.

No es mi intención relatar aquí y ahora aquella portentosa aventura de sobra conocida que abrió un nuevo capítulo de nuestra historia, sino destacar una consecuencia de este mal rollo que nos traemos últimamente los españoles por cuenta de lo nuestro dando pie a que seamos nosotros quienes le demos pábulo y carta de naturaleza a nuestra Leyenda Negra. Un país que desprecia, se avergüenza y se arrepiente de su pasado, lo silencia o tergiversa no reconoce su presente ni puede aspirar a un futuro mejor.

Pues en esta tesitura nos encontramos, fortalecida por una Ley, la de la Memoria Histórica, que viene a imponer lo que antes era (y lo sigue siendo por muy legal que sea) una depravación. Solo hay que mirar el panorama actual para percibir cómo repercute en la política este complejo hipócrita de culpabilidad, más que absurdo (que lo es), ignominioso, causa del vicio de analizar el pasado con criterios de ahora, no por torpeza ni por ignorancia, que las hay, sino por intereses perturbadores que tienen a media España confundida mientras la otra media se afana en sacar provecho de la confusión. Ante esto surge una pregunta: ¿Qué tiene que ver el caos político de hoy con lo que ocurrió hace cinco siglos? Nada. Sí en cambio la intencionalidad con la que se juzga e interpreta aquello para actuar en consecuencia desde la mentira y la falsedad, que dichas con soltura cuelan bien y hacen milagros, treta de quienes maquinan y no pararán hasta ver a España hecha jirones, gente, por cierto, que aspira a gobernar y no se descarta que algún día lo consiga.