Otro suflé de la Factoría Redondo

Para sufragar los enormes gastos provocados por la lucha contra el coronavirus y de paso compensar la caída de ingresos en este último año, el Ayuntamiento de Salamanca ha recibido del Gobierno de la nación la asombrosa cantidad de cero euros. No se puede decir que Pedro Sánchez haya sido rácano: sencillamente, se ha olvidado de los ayuntamientos.

Ayer mismo Su Sanchidad intentó compensar este desliz y montó uno de esos espectáculos que tanto gustan en la Factoría Ilusiones Redondo, para anunciar el envío, Dios sabe cuándo, de diez mil millones de euros provenientes de fondos europeos.

El acto propagandístico no contó con toda la parafernalia que al Doctor Sánchez le hubiera gustado. Ni siquiera había pianista. La premura de tiempo obligó a improvisar a los montadores de festivales al mando de Iván Redondo. Habían tenido solo tres días desde que el PP le montó al Gobierno una manifestación de alcaldes a las puertas del Congreso, y la performance quedó un poco desangelada. El baño de masas quedó reducido a un encuentro con unos cuantos alcaldes de los suyos, porque los del PP declinaron la invitación para no participar en otro paripé de la máquina publicitaria monclovita.

Y todo para anunciar esos diez mil millones, que son la mitad de lo que exigen los consistorios populares, y que el Gobierno sanchista repartirá con el criterio habitual: más para los más desleales, para los separatistas, de cuyos votos vive el inquilino de La Moncloa.

Lo expresó con toda claridad el pasado miércoles el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado de los primeros ediles de Santa Marta, Vitigudino, Villamayor y Aldeatejada, amén de otros doscientos corregidores populares: “No queremos las migajas de los fondos europeos sino cantidades suficientes para hacer frente a la tarea que tenemos por delante; y no vamos a rendirnos ante tanto desprecio, sino que llevaremos esta reclamación a Europa”. Pues ya pueden preparar la excursión a Bruselas, porque como tengan que esperar a que Sánchez arregle los problemas de la España vaciada, van ‘apañaos’.

Lo de ayer le quedó muy pobre. En cambio, la presentación del Plan 02050 celebrada el jueves resultó brillante, casi apoteósica. Lástima que no se lo haya creído nadie.

Planificar el futuro de un país a treinta años constituye, en principio, una buena idea. De hecho, son muchas las administraciones que promueven proyectos semejantes como herramientas para encarar un futuro mejor para sus ciudadanos, solo que la iniciativa se suele plantear al contrario de como la han lanzado los de la Factoría Redondo: primero se abre un debate nacional, con todos los partidos y actores económicos y sociales, y de esa discusión sale un programa común, que compromete a todos. A Sánchez se lo han cocinado a la inversa y le han fabricado una España 2050 a la medida, una arcadia feliz, la versión sociocomunista del País de las Maravillas, para negociarlo con todo el mundo. Eso sí, el plan incluye subidas de impuestos de todos los colores, quizás para justificar los hachazos fiscales que nos lleva propinando desde principios de año (IRPF, planes de pensiones, impuesto sobre el Patrimonio, subida del tipo efectivo de Sociedades, dos puntos más de impuesto sobre las primas de seguros, más IVA a las bebidas azucaradas, tasa Google y tasa Tobin, entre otras).

Para colmo, presentó su plan estrella en medio de la mayor crisis migratoria de la última década y en vísperas de la investidura de un nuevo gobierno catalán separatista, golpista y empeñado en seguir la senda de los delincuentes que lo precedieron, aunque Pere Aragonés lo disimule.

Alguien debería explicarle a Su Sanchidad que en España no está el horno para estos bollos, estos suflés propagandísticos que no solo no ilusionan ni una miaja, sino que cabrean sobremanera.

Que vaya a tomarle el pelo a Mohamed VI, si es que se atreve.