Otro malabarismo de Igea

Igea ha vuelto ha cambiar de criterio para escalar y desescalar. No es noticia. Lo ha hecho con tanta frecuencia y con tanta discrecionalidad que ya no sorprende a nadie. En esta ocasión tiene motivos: el vicepresidente regional y gran ideológico de la lucha contra la pandemia se ha dado cuenta de que, con casi todos los mayores vacunados, el actual número de contagios de 151 por cien mil habitantes en Castilla y León no se traduce en un problema de saturación hospitalaria. De hecho, la ocupación de camas covid en los hospitales de la Comunidad está en niveles ínfimos (del 2% al 5%).

Esta realidad se conoce desde hace tiempo, pero parece que hasta el ‘ayusazo’ del pasado día 4 nadie se había dado cuenta en la Junta de la conveniencia de adaptar las duras restricciones a la nueva situación. Son los milagros de la victoria electoral de la lideresa madrileña.

Igea, y de su mano, aunque a regañadientes, la consejera Casado, se van pasando poco a poco al bando de los aperturistas, en el que su compañero de partido, el concejal salmantino Fernando Castaño, lleva instalado toda la pandemia pese a haber sido perseguido como apóstata de la religión oficial. Ahora Castaño disfruta cual pulpo del reconocimiento público mientras otros buscan excusas para hacerse perdonar la intransigencia regulatoria.

De todas formas, Igea y Casado no podían dejar de montar un lío, como viene siendo norma cada vez que cambian de criterio. Los cambios en los baremos y niveles de desescalada los conoceremos el próximo jueves día 20, pero este lunes día 17 ya tendremos un anticipo: las localidades de más de cinco mil habitantes que ese día superen los 150 casos en catorce días ya no serán castigadas con el cierre del interior de los bares, como venía ocurriendo en el último mes y saldrán del ‘encierro’ hostelero las que lleven ya al menos dos semanas de castigo y hayan bajado de 150. El lío se formará cuando este lunes algunas ciudades superen los 150 de incidencia y sigan con los bares abiertos mientras otras que hayan bajado de esa barrera pero lleven solo una semana ‘cerradas’ continúen con las restricciones. Un sinsentido más que añadir a los muchos que nos han regalado los gestores de la sanidad regional en el último año.

Ahora falta que acierten a fijar una estrategia diferente a partir del próximo jueves. No hay que hacerse ilusiones, y menos con los antecedentes de la pareja, pero el hecho de que Igea anunciara un mayor peso de los datos hospitalarios apunta en la buena dirección.

A la vista de la marcha de la vacunación y de los pocos ingresos, la mayor relajación de la movilidad y la rebaja de las restricciones debería tener como referencia la mayor o menor ocupación hospitalaria. Los datos actuales invitan a pensar que no hay riesgo de saturación de camas y que se puede avanzar en la vuelta de la actividad social y económica. Sin perder de vista las medidas sanitarias y siempre muy atentos a cualquier desmadre que pueda provocar rebrotes.

En fin, que pese a los vaivenes de la pareja Cierrabares, hay que admitir que la vacunación avanza en Castilla y León a buen ritmo. Algo están haciendo bien, sin duda. Y los problemas de descoordinación y descontrol en este ámbito, que tienen mareados a varios tramos de edad, se deben más a la dejadez del Gobierno central, que está a otra cosa, que a la mayor o menor diligencia de la Junta. El Ministerio se limita al recuento de las vacunas que llegan. Es incapaz de definir la segunda dosis de AstraZeneca, no se aclara con la Janssen y, lo que es peor, no tiene ni la mejor influencia en la Unión Europea para exigir un ritmo acelerado en la llegada de viales. La ministra Darias nos hace añorar al filósofo Illa y al presidente Sánchez se le llena la boca de “vacunación, vacunación, vacunación” mientras se limita a despejar cualquier responsabilidad hacia las autonomías (Madrid siempre en el objetivo, que no perdona el ‘ayusazo’) y ahora también hacia los jueces. Si sigue así, quizás llegue un día en que la Justicia entre a valorar el nivel delictivo de su gestión de la pandemia. Ojalá.