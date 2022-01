Otra vez no

Siempre me han gustado los lúcidos aforismos de Franklin P. Jones, periodista en la Filadelfia de la segunda mitad del siglo XX. He aquí un par de ellos: “La única cosa que realmente previene de la calvicie es el pelo” (bien lo saben los turcos, por cierto); “Lo más importante de la vida es no haber muerto”. Seguro que el lector ya se ha dado cuenta de que el segundo aforismo es una greguería de Ramón Gómez de la Serna, que muestra un claro parecido formal con respecto a la sentencia de Jones.

Ese parecido se mantiene en otras muchas máximas de Gómez de la Serna y Jones. Las que ofrezco en esta ocasión son del americano: “La crítica honesta es difícil de aceptar, particularmente si viene de un familiar, de un amigo, de un conocido o de un extraño”;

“La experiencia es esa cosa maravillosa que te faculta para reconocer un error cuando lo cometes de nuevo”.

Con la experiencia (y su crítica) hemos dado. No todos los escritores son tan melancólicos, claro está. El poeta británico romántico John Keats recuerda que no hay que desanimarse por un fallo: aprender del error puede suponer una experiencia positiva siempre que ese error no se repita. Se dice que la perseverancia debe ser nuestra mejor amiga, la experiencia debe ser nuestro sabio consejero...

Perseverancia y experiencia para no insistir en los mismos errores de siempre. Enero-febrero-2022. El ejército ruso asoma sus cazas y carros de combate en sus fronteras con Ucrania, Letonia, Lituania, Estonia... Protección militar de Crimea y Sebastopol-Mar Negro. Grandes movimientos de tropas rusas (100.000 soldados) contestados con maniobras supuestamente defensivas de la OTAN (si deseas la paz prepara la guerra, parecen anunciar: 8.000 soldados altamente especializados). Propaganda secesionista de los ciudadanos de Ucrania apoyada en una falsedad (todos los lingüistas le dirán que es excesivo, a pesar de lo que dictan los incondicionales) hablar de una lengua ucraniana y otra lengua rusa, en vez de dos variedades de una sola lengua).

Y, mientras tanto, la Unión Europea insiste en tropezar mil veces con la misma piedra afianzando su dependencia estratégica (gas natural licuado) de Rusia. Y de Estados Unidos, conste.

Remate. Septiembre de 1939. Las tropas alemanas invaden Polonia. Will Rogers avisa: no puedes decir que la civilización no avanza. En cada guerra se mata de una forma más moderna y eficaz.

Esperemos que no se vuelvan a repetir (¿volver a repetir?) las burradas.