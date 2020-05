Prefiero el potro, la gota china, el cocodrilo, los electrodos en salva sea la parte. Prefiero el submarino, la horca invertida, las tenazas y el cigarrillo encendido. Creo que soy capaz de elegir cualquier otro método de tortura antes que soportar un mes más de estado de alarma con Pedro Sánchez jugando a placer con nuestras vidas, desatado, desbocado, libre de cualquier control parlamentario y convertido en dictador supremo. No voy a poder resistirlo. Sobre todo cuando pienso que un mes más de alarma incluye cuatro sábados, cuatro sesiones de ‘aló presidente’ en la versión más plasta de nuestro maniquí hipermaquillado... prefiero que me obliguen a escuchar setecientas veinte horas seguidas de grabaciones de los discursos de Fidel Castro en alguna vieja casete.

En su alocución sabatina, en su habitual tono de adormidera, Sánchez confesó ayer que se acababa de enterar de que no hemos alcanzado la inmunidad de rebaño y se ha quedado sorprendido. Porque a fuerza de tratar a los españoles como a un rebaño de tontos había llegado a pensar que estaríamos inmunes a la estupidez. Pues no es así: la seguimos detectando, señor presidente. Sobre todo esa estupidez que se huele a larga distancia.

Pongamos el caso de las estúpidas cuentas que hace el propio Sánchez para justificar que su Gobierno haya sido el peor del mundo a la hora de enfrentarse al coronavirus, en dura competencia con dos patanes como Donald Trump y Boris Johnson. Lean lo que representa sin duda uno de sus números de alquimia y prestidigitación más celebrados: “Algunos dijeron -recordó el soñador de La Moncloa- que una solución era dejar que el virus se difundiera hasta alcanzar la inmunidad de grupo, que implica un 70% de la población. Hubo países que iniciaron esa vía y tuvieron que dar marcha atrás. Si hubiéramos optado por esa fórmula, la infección podría haber alcanzado a 30 millones de compatriotas y podría haber costado la vida a 300.000 personas”. Vamos, que tenemos que darle las gracias y celebrar que ‘solo’ hayan muerto cuarenta mil españoles (tirando por lo bajo). Podría haber sido peor si nos inyectamos lejía en vena o nos dedicamos al beso con lengua colectivo para contagiarnos todos a la vez.

El hecho de que España siga siendo el segundo país con más muertos por habitante en todo el mundo (solo superada por Bélgica), también habría que celebrarlo, porque si en lugar de decretar la cuarentena tarde y mal, a cuenta de permitir las coronavíricas manifestaciones del 8-M, hubiéramos seguido como si tal cosa, a saber dónde estaríamos ahora. Quizás como el peor país del mundo en la gestión del coronavirus, junto a Bélgica, USA y Gran Bretaña.

En fin, que si santa Inés y el abad Junqueras no lo remedian, tendremos que sufrir con resignación cristiana, como dóciles borregos, otros treinta días de mentiras, soberbia y desfachatez.

Ante las pretensiones absolutistas de Sánchez hay quien se rebela, como Casado o Díaz Ayuso, el uno contra la prórroga y el otro contra la condena a la Fase 0, zona de congelados. Y hay quien se conforma, como Alfonso Fernández Mañueco, que mantiene a casi toda Castilla y León en zona de lealtad (que otros llamarán yugo) al Gobierno y considera necesario permanecer con todas las capitales de la Comunidad al ralentí.

Alguien debería dejarle claro a Sánchez que no hace falta secuestrar nuestros derechos constitucionales durante un mes más para combatir el virus. Que lo del estado de alarma es una situación excepcional, que no se acostumbre, que él puede sentirse como un niño con su juguetito pero a los demás nos duele el alma de ser considerados ovejas de un rebaño. Lo que hace falta, señor Sánchez, es que sus expertos sanitarios se aclaren sobre si tenemos que llevar mascarilla o no, sobre si tenemos que hacernos test masivos o no. Sobre todo, es cuestión de que las Policías al mando del Gobierno se ocupen de hacer respetar la distancia social, y la Junta de detectar y aislar a los nuevos casos y a las personas de su entorno.

¡Señor Sánchez, déjese de más prórrogas y vamos ya a los penaltis!