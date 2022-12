Otra política energética

“...Lo primero que todos tenemos que reconocer y asumir es que España es deficitaria en energía. No tenemos ni petróleo ni gas e importamos cerca del 80% de nuestras necesidades. Por eso necesitábamos de todas y cada una de las fuentes de energía existentes (actuales y futuras) sin poder despreciar ninguna, para diversificar el riesgo y evitar la posibilidad de un colapso energético en nuestro país...”.

Así empezaba su comparecencia en el Senado el ministro del ramo, hace unos 15 años. La dura realidad sigue siendo la misma, pero ahora agravada por la guerra en Ucrania y por torpes y muchas veces contradictorias decisiones políticas, movidas más por razones ideológicas que realistas y técnicas.

Con la romántica obsesión europea de la urgente descarbonización (ya no hay la misma) mientras los grandes contaminadores (China, EE.UU. India, Rusia...) muchos ni aparecen en los foros, quisimos ser los primeros y eliminamos precipitadamente nuestro carbón. Ahora ya no desmontamos y tenemos que mantener la central térmica de carbón de As Pontes.

Para el suministro de gas que es nuestra tercera fuente de producción eléctrica, España tenía importantes acuerdos con Argelia, nuestro principal suministrador pero nuestro presidente, dinamitó 40 años de consenso de modo unilateral e inconsciente. Ahora EEUU es nuestro principal proveedor con gas obtenido por “fracking” mientras en España esa técnica se ha prohibido, por nuestra ecológica y novedosa Ley Ambiental.

Las renovables (primera de las fuentes de producción de nuestra electricidad, con un 43%), no han resuelto su problema. La solar en periodos de temperaturas anormales y la eólica en épocas de vendavales, hay que desperdiciarlas para “o romper el sistema si se aporta a la red directamente lo generado. Todavía no se han descubierto, aunque se han mejorado, los acumuladores o baterías capaces de poder almacenar esa energía. Las renovables son pues, una fuente de energía más, y solo una más, de las diferentes, necesarias y complementarias para producir energía. Por cierto, más limpia que la energía hidroeléctrica hay pocas... pero no goza de las simpatías del Gobierno, que no permite ni crear nuevas presas ni recrecer las existentes

La UE decidió a principios de año incluir y considerar a la nuclear como una “energía verde” redescubriendo la fuente de energía más estable, más rentable y la más limpia de las existentes hasta la fecha... y también la más criticada y despreciada por el actual Gobierno. Casi un 23% de la producción de electricidad en España proviene todavía de centrales nucleares, porque no la han podido sustituir. Nuestros actuales gobernantes, poseídos de un pseudo-ecologismo mal entendido, han puesto el grito en el cielo, ante la aludida declaración, amenazando con “sus peligros” y el problema de sus residuos. ¿Habría también que decirles a los hospitales que eliminen los tratamientos oncológicos con esa energía, y que los enfermos de cáncer renuncien a ellos porque producen residuos? ¿y no es una absurda y peligrosa incoherencia que ahora pretendan no construir el cementerio único ( ATC) previsto de Villar de las Cañas y dejar en cada Central sus propios residuos ?

La marcha atrás nuclear en España se inició hace 25 años con la paralización de cinco centrales nucleares (Lemoniz I y II –estas por el chantaje etarra– Valdecaballeros I y II y Trillo II) y 4 de ellas ya habían empezado a construirse. Ahora las siete centrales que aún funcionan, Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Valdellós II y Trillo, según los designios de este Gobierno, cerrarán entre 2027 y 2035, dejándonos en la indigencia energética, con un costo de más de 4.000 millones de euros por el desmantelamiento.

Con todo esto, parece lógico preguntarse ¿Cómo está la energía nuclear en el mundo? Pues en pleno desarrollo, salvo en España, que es probablemente la que más lo necesita. Son muchos, y desde hace tiempo, los países que llevan potenciando esta energía y otros están rectificando su anterior política restrictiva. Nuestra vecina Francia cuenta con 56 reactores atómicos y 18 centrales nucleares, más alguna otra en construcción, y genera, con ellas, el 70% de su energía. Otros, como EEUU, Canadá, Finlandia o Inglaterra, están también en esta línea de inversión en modulares. El Reino Unido, prevé pasar del 15% al 25% de energía nuclear para el año 2035, China está construyendo 16 nuevos reactores para añadir a sus 53 en funcionamiento. La India tiene 8 en construcción, Rusia y Corea del Sur 4 y Turquía 3.

Tanto Japón como Alemania, que estuvieron en fase de anuncio de cierre de su centrales (por el impacto de Fukushima y por el fracasado intento de Merkel de ganar sus últimas elecciones) ya han anunciado su cambio de posición. El canciller socialista germano, ha explicado la necesidad de utilizar esta energía “para no tener que depender del Gas Ruso”. Japón ha anunciado que reactivará siete reactores, que se sumarán a los cuatro en funcionamiento, y que alargará la vida útil de las centrales hasta los 60 años.

Viendo lo que otros países están haciendo y la posición de nuestro Gobierno, este tema es de seria preocupación. De cara a un inmediato futuro, complicado y gravoso económicamente, para los que no sean autosuficientes, España necesita con urgencia reconsiderar sus fuentes de energía y sus reservas. Es necesario aplicar criterios técnicos, económicos y realistas y, como decía el ministro, utilizar todas las fuentes de energía sin despreciar ninguna. Todavía estamos a tiempo de rectificar, las prospecciones de gas por “fracking” y la potenciación de la energía nuclear (alargamiento de la vida de las centrales actuales y nuevos proyectos) son las dos fuentes de energía, imprescindibles de potenciar en el “mix energético” de España, si queremos conseguir, a unos costos asumibles para nuestra enormemente endeudada economía, una garantía de autosuficiencia energética.

(*) José Muñoz Martín fue presidente de la Comisión de Industria y Energía del Senado.