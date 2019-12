Otra Navidad y otro artículo en estas fechas lamentando que Salamanca no le coge el punto a estas fiestas, o no quiere cogérselo, o somos fríos como el hielo, ergo castellanos huraños...

Llega la Navidad y empezamos con la “Nochevieja universitaria”, una fiesta que nació como una buena idea pero que se quedó en eso, en una buena idea no desarrollada, y como siempre con el alcohol declarado “bien de interés cultural”. Pero quién soy yo para criticar la juerga si nuestros políticos están encantados con una fiesta que no deja de ser, como escribía y muy bien el pasado martes Juan Mari Montes, “un colosal y hortera botellón”. Las gominolas ya no cuelan y Salamanca sigue perdiendo, aunque “las autoridades” valoran que salimos no sé cuantos minutos en los telediarios y que una parte de la hostelería de la ciudad hace caja. Creo que el planteamiento, además de pueblerino, no puede ser más pobre y corto de miras. ¿Quieren hacer algo grande?, pues pregunten a quien sepa, programen una “Nochevieja universitaria” dotándola de contenido, tiren la casa por la ventana en busca de una ciudad joven, cosmopolita, dinámica y culta... Y recuerden que tenemos el mejor escenario. Recuérdenlo.

Y tras la “Nochevieja”, llegan las luces de Navidad que a mí, después de mil Navidades, me siguen pareciendo las mismas, y menos mal que pusieron la bola y el regalo del centro de la Plaza Mayor como novedad, después de tantos experimentos y belenes...

Salamanca, escribo una vez más, por sus características urbanas -hablo del centro histórico- podría ser un bombazo navideño siempre y cuando se pusieran a trabajar con tiempo y presupuesto... Hablo de unas Navidades salmantinas llenas de luz, de villancicos en sus calles, de muchos conciertos, de iglesias abiertas -no perdamos la fe ni su estética-, de olores, de gastronomía, de mercadillos, de coros y pianos, de teatro, de niños y marionetas... Hablo de Salamanca y de sus políticos, y hablo de los salmantinos y de sus empresarios. Un negocio -y una ciudad turística lo es- es mucho más que esperar.