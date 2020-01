Uno se siente en la obligación de comenzar el año con ilusión y los mejores deseos para todos los salmantinos, pero de verdad que las circunstancias lo ponen muy complicado.

Habría que liarse la manta a la cabeza y hacer sonar a todo volumen el matasuegras para no ver y escuchar lo que está sucediendo en España, que va camino de pasar de pronóstico grave a extremaunción.

Lo que ocurre en estos primeros días de 2020 no es una pesadilla, sino una serie de catastróficas desdichas que han permitido un pacto de Gobierno entre el enamorado del colchón de la Moncloa y el chaval que le quitaba el sueño. Así Pedro Sánchez, líder del Partido Sanchista, tras haber barrido sin oposición cualquier recuerdo de los principios que hicieron grande al PSOE, formará equipo con el matrimonio Iglesias-Ceaucescu, que por fin ascienden de Villa Tinaja a los cielos del comunismo real, en su versión bolivariana, con lo que eso implica de persecución de toda libertad que no sea la suya.

Llega la pareja al Gobierno con la intención de trocear la nación como un quesito en porciones, y lo hace con un programa económico trufado de ideología neocomunista, sobre la base de asfixiarnos a impuestos para sufragar con ellos una supuesta política social, pasaporte hacia la insolvencia y la ruina. Cuando la recesión ya no solo asoma las orejas sino que aparece de cuerpo entero, la fórmula de disparar el gasto público y la deuda anunciada por el futuro Ejecutivo sociocomunista nos retrotrae a los días infames de Zapatero, con el inconveniente de que ahora no están Merkel (de retirada) ni Obama (feliz y ricamente jubilado) para llamar al orden al insensato presidente.

Produce pavor el proyecto económico y provocan terror los planes de la pareja Sánchez-Junqueras para Cataluña. Teníamos asumido que el Doctor No traicionaría a la nación y se avendría a discutir ‘de tú a tú’ con el progolpista Torra el futuro encaje de la región catalana en España, pero el líder del Partido Sanchista ha ido más lejos de lo que cabía esperar de un patriota infame como él al aceptar un referéndum ‘legal’ en Cataluña. Un presidente del Gobierno al que España le importa un pito y un presidente de la Generalidad secesionista y supremacista convencido van a negociar el nuevo estatus y la nueva relación entre dos gobiernos iguales, de nación a nación, a la misma altura y con el mismo rango. Y después van a someter su acuerdo a una consulta circunscrita a Cataluña que, si es legal como se pretende, acabará por confirmar la autodeterminación. Porque la autodeterminación no es sino el derecho a decidir su futuro aparte del resto de España, y eso ya se lo concede Sánchez al darles el referéndum.

En fin, que tendremos que pedir a los Reyes la vaselina que no quería para sí García-Page. El presidente castellano-manchego sufre los pactos de la ignominia en silencio, como el resto de los barones y señoritos de ese partido que un día fue el PSOE. Y los únicos que levantan la voz son aspirantes a baronías, como José Antonio Díez, que busca desgastar a la Junta de Mañueco e Igea para tener su momento de gloria sacando el espantapájaros de la Región Leonesa, alianza de pobres cuyo único botín serían unas instituciones para León a costa de los despojos de Zamora y Salamanca. Eso, o que Díez ha asumido el papel de bufón para provocar sonrisas entre tanto espanto como vivimos.

Pese a la profunda negrura del panorama, vamos a ser positivos, y vamos a pensar que el Doctor No ha vuelto a mentir y no tiene intención alguna de cumplir ni con el referéndum ni con el resto de compromisos con los golpistas, que el Banco Central Europeo logra frenar el desmadre de gasto anunciado y diseñado por el matrimonio Iglesias-Ceaucescu y que no tardando mucho tendremos otra oportunidad de votar otra cosa. Lo que sea.

Y para terminar, una convicción personal, sin otra base ni razón que la fe: los españoles vamos a superar esto. Vamos a seguir trabajando, produciendo, pagando impuestos, viajando, compartiendo con los amigos, disfrutando... porque los españoles podemos con esto y con más. Ojalá.