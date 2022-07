El regreso a Salamanca estas vacaciones viene aparejado con una desalentadora sorpresa. Haciendo palanca en su política de transporte, el gobierno de España le ha dado una soberana patada a la ciudad de mis amores y la ha precipitado más allá en el mapa, en dirección hacia ninguna parte. Cuando llegas a donde antes estaba Salamanca, ahí no hay nada. Tienes que seguir viajando un rato más hacia el fin del mundo. Décadas de lucha de conectividad, en las que habíamos ido arañando minutos hasta lograr situarnos a menos de dos horas de Madrid, nos han sido sustraídas con truco trilero. ¿Dónde está la bolita? Como los desalmados saqueadores que embaucaban a los aborígenes con cuentas de vidrio y espejos, para llevarse su oro, nos han vendido unas míseras subvenciones temporales, que pagamos por cierto con nuestros impuestos, a cambio de llevarse a quién sabe qué otro punto de la geografía con mejores contactos en Moncloa los Alvia que nos ponían en Madrid en una hora y cuarenta minutos. Quedamos a expensas de unos Mds que tiran hacia atrás de nuestra provincia con una aterradora fuerza centrífuga. Del volante privado, que a su vez nos aleja del compromiso global para reducir las emisiones de CO2. Por no hablar de los autobuses Avanza, una empresa con licitación a la que en casa apodamos cariñosamente como Retrocede. O del nuevo mapa de conexiones en el que trabaja Ábalos y que deja a 30 municipios de Salamanca sin parada de autobús. El desplazamiento del suelo de Salamanca en dirección opuesta a todas partes, de magnitud sísmica, debe haber sonado con estruendo: como el telúrico fluir hacia atrás del tiempo; como el terremoto de Lisboa de 1755, que hizo temblar hasta inclinarse la torre de la catedral: o como describe Rodrigo Cortés en “Los años extraordinarios” la llegada del mar a Salamanca. Y ese estrépito de la placa tectónica bajo nuestros pies contrasta con el silencio de las autoridades locales. La oportunidad para romper esa pasividad llega en la primera audiencia que, ¡por fin!, Mañueco ha conseguido con Sánchez. La iniciativa del presidente de Castilla y León para reunirse previamente con todos los partidos con representación parlamentaria y consensuar, así, las reclamaciones de los castellanoleoneses, es intachable, ejemplar. A los votantes de todos los partidos nos afectan los mismos problemas, ese denominador común de despoblación, olvido y desprecio del que somos víctimas. A todos se nos está robando, cuando se nos cobra impuestos sin que a cambio se nos provea de servicios básicos, y cuando se nos sustraen derechos fundamentales como la sanidad, la educación, el transporte público o el acceso a los servicios bancarios. Es más necesario que nunca que todos los partidos políticos estén ahora a la altura y, al margen de sus ideologías, se pongan de acuerdo en que es necesario que la sierra que a esta hora sigue ardiendo sea declarada cuanto antes zona catastrófica, además de reconocer que el cambio climático tendrá que ver en esto pero la extinción del pastoreo y el abandono del monte también; en que Salamanca cuenta con una tradición y prestigio en la enseñanza del español que merece ser respetada, en lugar de desvalijada por el gobierno central, con políticas que destinan recursos a construir en otra parte lo que aquí estaba ya sobradamente edificado; en que cada salmantino, sin ser discriminado por su género, pero tampoco por su edad ni por su lugar de residencia, tiene derecho a ser atendido por un médico y escolarizado; y en que los salmantinos tienen derecho a una red de transporte público más parecida a las europeas que a las africanas. Cualquier partido que no mantenga hoy en Valladolid estas posiciones y se sume, por consiguiente, a su necesaria reclamación, no solo estará traicionando a sus votantes, sino a todos los castellanoleoneses, y estará empujando a Salamanca un poco más hacia el abismo y la desolación.