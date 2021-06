Hace unos días escuché en la radio que iban a publicarse nuevas convocatorias de vacunación. Por mi año de nacimiento estaba segura que en una de ellas me tocaría, por fin, inmunizarme, así que entré en la edición digital de este periódico- que como es conocido y notorio recoge este tipo de noticias antes que la web del sacyl- y ¡eureka! Ahí estaba mi cita. ¡Qué gran alegría!

El día de autos me levanté muy pronto y algo nerviosa, aunque confío en la ciencia y llevaba tiempo con muchísimas ganas de vacunarme. No hay que olvidar que llevo todo el curso académico dando clases presenciales a mis estudiantes y que el Gobierno en su estrategia de vacunación no ha considerado al profesorado universitario como un colectivo prioritario.

Cuando llegué al Multiusos Sánchez Paraíso, diez minutos antes del inicio de mi turno, me percaté de que la cola era inmensa, tanta que llegaba a las inmediaciones del Parque de Würzburg y mi pensamiento fue que iba a estar esperando mucho tiempo, afortunadamente hacía fresco.

Nada más alejado de la realidad, en cuanto llegaron las 9 la fila empezó a avanzar a un ritmo excelente, tanto que me pincharon justo veinte minutos después. Increíble.

Desde estas líneas quiero reconocer la excelente organización de la vacunación masiva. Todo está perfectamente calculado y medido. Funciona de maravilla, como un reloj. Es ágil y seguro. Un gran éxito.

Desde hace tiempo practico el decir las cosas que se hacen bien, no solo las malas. Creo que es absolutamente necesario. La queja y la protesta no pueden ser lo único relevante.

Las personas que están encargadas del proceso son muy amables, hay que dar las gracias a la Policía Local, a Protección Civil, a las enfermeras y al resto de personal sanitario.

Eso sí. me percaté de que apenas ninguna persona al irse a su casa, después de los consabidos quince minutos de espera, se despedía o daba las gracias a quienes estaban trabajando para que pudiéramos vacunarnos. No fue mi caso.

En cuanto a los efectos secundarios, apenas un poco de dolor de brazo, de hecho el día siguiente lo pasé en la Facultad de Derecho haciendo un examen oral a mis estudiantes.

