Ojos que miran

No se pierda la conferencia de esta tarde en el Casino de Salamanca de Vicente Sierra Puparelli. El fotógrafo. Autor de las panorámicas que se muestran en los muros del Casino. Y compañero del Centro de Estudios Salmantinos. Va a hablar de la Salamanca subterránea, que hunde sus raíces en la Cueva de Salamanca y de ahí en adelante tenemos las cuevas de Celestina y la Múcheres, los famosos túneles que “comunicaban” conventos de frailes y monjas, las criptas...

Últimamente hemos abierto las alturas y nos hemos olvidado de los sótanos y cavernas, donde hay lo suyo, después de soterrar la alberca, que es hoy Gran Vía, o el arroyo de la Palma. Soterrar es un decir. Tiene material mi compañero fotógrafo, exquisito detallista, capaz de ver con el ojo de la cámara lo que muchos no vemos con dos ojos. Luis Sánchez Martín, radiólogo recién fallecido, era experto en fotografiar interiores. Nuestros interiores. Veía lo que no podemos ver, pero él, además, interpretaba, descubría.

El mundo de la Radiología debería incluirse en la ciencia –si lo es– del ocultismo. Luis dominaba el arte de sacar a la luz nuestro interior físico y a base de ver el interior humano quizá descubriese el alma entre las tripas, lo que le llevó a ver lo que otros no vemos y se hizo voluntario de Proyecto Hombre. Veía en las víctimas de las adicciones lo que otros no vemos. Ha sido una pérdida terrible.

Luis, corricolari, miembro del club de abuelos, experto en la mama –dio varias conferencias sobre la mama en el arte– y profundo conocedor del pasado de Salamanca –de lo que me aproveché en ocasiones– se nos ha ido al cielo, según sus creencias y algunos nos hemos quedado pasmados y pensando en Lucía, su esposa, en Luis, Ignacio, Beatriz y Ana, sus hijos, y naturalmente en sus nietos, porque Luis era sobre todas las cosas abuelo, así que también se le echará de menos en las terrazas del Campillo, junto al parque.

Francisco Rabaneda, universalmente conocido como Paco Rabanne, también veía las cosas de otra manera y por eso hoy hablamos de uno de los magos de la moda. Ya está en la gloria del diseño. Aquí ha dejado a su hija espiritual, como llamaba a Rosemary Rodríguez.

Se conocieron casi de casualidad, pero conectaron enseguida, de tal modo que en marzo de 2003 dejó la pasarela y la convirtió en heredera de la casa Rabanne para la que hizo su primera colección en 2001.

Fue responsable de que Rabanne se introdujese en el prêt á porter y es salmantina. Y vivió aquí hasta los tres años, luego fue llevada a Francia. Es uno de los nombres claves de la moda y ahí está, dirigiendo la fundación Francisco Rabaneda porque es la persona que más sabe y mejor conocía al maestro.

También ella tiene una mirada especial, como la tiene Fely Campo, nuestra diseñadora, que vela armas –léase alfileres y demás– para el desfile del 18 de febrero a la una y media de la tarde en la Mercedes Benz Fashion Week, que es la cita más importante de la moda de las que se celebran en España. Nuestra Campo la conoce bien. Cuentan con ella y ella siempre da la talla. Fely tiene el don de mirar a una mujer y vestirla con la imaginación. Saber lo que le encaja y le sienta bien. Es fantástica. He visto varias veces como lo hace –nos conocemos desde hace no sé cuánto– y me parece que es un don especial.

Me pregunto si los antes citados tenían una fisiología ocular distinta o si era otra cosa. Ahora que tanto se va a hablar de ciencia con el ciclo “Cajal” y las jornadas de investigadoras quizá alguien me saque de dudas. Probablemente lo haga Conchi Lillo, fanática de los ojos, su estructura y funcionamiento. Todas las mañanas nos regala una mirada, con sus correspondientes ojos, a sus seguidores de Twitter. Son ojos raros, pero miran. Te miran. Y cómo te miran.

A veces te hacen sonreír y otras dan que pensar. No sé si la Ciencia ha llegado al punto de descubrir por qué unos tienen un talento especial en la mirada y hacen fotografías, diseños, cuadros, textos, esculturas... fantásticas y otros, pues eso.