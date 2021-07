EL primer viaje de Mark Twain a París fue decepcionante en lo lingüístico. Así describió él mismo la situación: “Los parisinos se quedaban paralizados cuando yo les hablaba en francés; nunca tuve éxito para conseguir que esos idiotas comprendieran su propia lengua”.

Bueno, no hay un solo modo de aprender (o adquirir) una lengua. La más llamativa, sin duda, es la que de forma abusiva podemos llamar ‘la manera natural’, que nos permite incorporar (más que aprender) una o varias lenguas en un proceso de adquisición en que se ven involucrados, en condiciones normales, niños y niñas. Así nace el lenguaje, que se manifiesta en una lengua madre (o más), dependiendo de que el entorno en que nace y se manifiesta el niño sea monolingüe o plurilingüe. Desde hace años, tras las investigaciones del lingüista y neurólogo alemán Eric Lenneberg, así como las propuestas del canadiense Steven Pinker, suele asumirse que existe un período crítico para la adquisición natural y eficaz del lenguaje. Simplificando: ese período crítico va llegando a su fin con la llegada de la pubertad. La adquisición del lenguaje, extremadamente ágil y sencilla antes, se hace cada vez más difícil a partir de los 10-12 años aproximadamente.

Es importante darse cuenta de que adquirir la lengua materna no supone necesariamente ‘conocer’ la lengua materna. Cualquier hablante nativo del español es capaz de construir la oración ‘Llámame cuando llegues’. No tantos podrían explicar las reglas lingüísticas que llevan a usar el subjuntivo en las oraciones relativas temporales del tipo de ‘Cuando llegues’. Estamos ahora en un segundo tipo de ‘conocimiento’: mi amigo y colega Julio Borrego lo ejemplificaba recordando que por el hecho de tener células uno no es un biólogo. Bien, pues por el hecho de saber usar el subjuntivo no debemos inferir que todos los hablantes del español son lingüistas.

Sí lo son los cuarenta egresados en el curso 2020-2021 del máster de la USAL ‘La enseñanza del español como lengua extranjera’, que aparece nuevamente en el primer lugar del ranking de ‘El Mundo’. Son gente que no solo conoce la lengua: conoce su gramática, su semántica, su pragmática, su dimensión sociocultural, etc. Estas capacidades son, sin duda, las que adornan a Toni Cantó como futuro director de la madrileña Oficina del Español.

Aseguraba Sam Rayburn que nadie posee un dominio más refinado de una lengua que quien mantiene cerrada la boca. La cierro.