Ocio pastoril

A falta de papel buena es una roca. La Diputación Provincial y el Instituto de las Identidades acaban de publicar “Arte rupestre pastoril”, que es un catálogo de representaciones rupestres salmantinas, bien estudiadas, y en consecuencia una guía para visitarlas, lo cual me da un miedo extraordinario con la barbarie que anda suelta. Los autores del trabajo son Carlos Vázquez y Mário Reis, y mientras les leía me imaginaba al pastor aburrido de ver el mismo paisaje y de escuchar los monótonos sonidos de sus animales, refugiándose en sus ensoñaciones: una corrida de toros en la que él es la figura, una emocionante cacería o desvaríos producidos por los sueños de la razón. Mitología, dicen los autores. Y ahí vemos a nuestro cabrero o vaquero con su navaja dibujando en la roca o tallando un saliente de una cueva en la que se refugiaba en los días malos. Un entretenimiento como otro cualquiera. Algunos lo verán como representaciones transcendentales, que pudiera ser, pero creo que era, sobre todo, una actividad ociosa y evasiva. Y si quedaba bien, o sea, con arte, pues estupendo. Hay muchas muestras de este arte pastoril, como corresponde a una provincia agraria al norte y ganadera al sur –en general—con Salamanca en el centro, como bisagra y mercado.

Me ha parecido un libro útil, necesario, que da que pensar, e imaginar. La pandemia, sobre todo los meses del gran confinamiento, hizo que muchos vecinos se dieran a la cocina, la música o la pintura, por matar el tiempo, que es una expresión terrorífica. Era eso o quedar abducido por la lectura o la televisión. No quiero imaginar el confinamiento de Rogelio Ingelmo, con sus ciento cincuenta mil libros, quien ahora acaba de donar a la Diputación sus primeros boletines oficiales. Gracias, Rogelio, por satisfacer nuestra curiosidad, y a ver si esto pasa y vuelven nuestras ferias de libros antiguos. Así que, en el fondo, aquel pastor con su navaja y un servidor con las tijeras y el rotulador hacíamos lo mismo y por idénticas razones: evadirnos del hastío. Supongo que los pastores de hoy, tan lejos de los cantados por Meléndez, Iglesias y compañía en su poesía pastoril, ocasionalmente tallan madera y “grafitean” la roca, pero, sobre todo, escuchan la radio y miran las noticias en su teléfono móvil. Como digo, el libro da que pensar y anima a conocer.

Que no tengamos fiestas no supone que no nos acordemos de ellas. De hecho, nos acordamos más. Hoy es Santa Águeda, es decir, las águedas. Nuestras águedas. Aquella celebración de mujeres --¿se acuerda?—con vecinas que bajaban hasta el Ayuntamiento con atuendos tradicionales o ropa de domingo a reclamarle el bastón de mando al alcalde (ánimo, alcalde García Carbayo; ánimo concejal García Rubio) y echarse allí unos bailes al ritmo que marcase el tamborilero o tamborilera, como nuestra Pilar Marcos. Una fiesta no muy bien vista por las feministas, que tienen sus argumentos, pero qué les importa a las águedas si ellas van de fiesta. Pero, en fin, no olvidemos que a nuestro medallero de la Plaza Mayor le falta alguna mujer, descartadas, al parecer, Luisa de Medrano y Beatriz Galindo. Apuesto por Carmen Martín Gaite. Y llegará con el tiempo una investigadora, por ejemplo, de covid, que las tenemos espléndidas, que nos las quitan de las manos, como Anna Lithgow, Raquel Muñoz o Ana Fernández Sesma, o de cualquiera de las que se codea con esa tuiteriense divulgadora, divertida y sibarita Conchi Lillo.