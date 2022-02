Occidente hace el ridículo

Podríamos elaborar una larga lista de mandatarios que han hecho el ridículo en las últimas semanas frente al despiadado sátrapa ruso. Salvo los valientes dirigentes de Ucrania, nadie está a la altura de su responsabilidad y el ogro ruso se está aprovechando de sus debilidades.

El presidente francés merece un lugar de honor en esa lista. Macron se creyó el más espabilado y se reunió con Putin convencido de que le haría dar marcha atrás. Se tragó todas sus mentiras y quedó como aquel torero en Almagro.

El estadounidense Biden, por su parte, se cansó de gritar a los cuatro vientos que las medidas contra el invasor serían demoledoras, y lo único que se ha demolido hasta ahora son las instalaciones militares, los edificios civiles y las vidas de los ciudadanos de Ucrania.

Borrell y Von der Leyen están en la misma línea. Mucha unidad europea, mucha determinación y firmeza, pero a la hora de la verdad, se han dejado pisotear por el déspota ruso. La brutal guerra que está destrozando Ucrania se desarrolla en Europa, es un ataque directo contra la democracia en Europa, contra el espíritu de paz y progreso en Europa, pero su respuesta no está, por el momento, a la altura del reto planteado por el dictador del Kremlin.

A Putin no le van a parar con las sanciones económicas adoptadas hasta el momento por Occidente. La Unión Europa anuncia que congela los activos del sátrapa en su territorio. No dicen qué bienes o qué dineros tiene en Europa el nostálgico de los soviets, quizás porque no tiene ya ninguno. Conociéndole, lo que tenía lo habrá sacado hace tiempo. Es malo a conciencia, pero no tonto.

Dicen que la única medida realmente dolorosa para el despiadado ex coronel de la KGB sería expulsar a Rusia del sistema SWIFT que regula las transacciones bancarias. Pero los mandatarios de la UE no se ponen de acuerdo porque Alemania, Italia y Austria perderían el canal para pagar el gas ruso y no están dispuestos a pasar frío lo que queda de invierno para proteger a Ucrania. Angela Merkel se estará acordando ahora del infausto día en que decidió hacer caso a los verdes y poner en marcha el plan de sustituir sus centrales nucleares por el gas de Siberia. A nosotros, los españoles, nos puede pasar lo mismo en caso de conflicto en Argelia. Alguien debería tomar nota de todo esto.

António Guterres, secretario general de la ONU, también ha sido engañado por el tirano de Moscú. Putin no solo no ha hecho caso a su llamamiento desesperado por la paz, sino que inició el ataque en plena reunión del Consejo de Seguridad. ¿Puede haber algo más humillante que eso?

¿Y Pedro Sánchez? ¿Qué decir del apuesto presidente español? El flamante pasajero del Falcon puede hacerse todas las fotos que le dé la gana cogiendo el teléfono rojo, que ni Biden ni el resto de mandatarios del Tratado del Atlántico Norte han contado con él cuando había que tomar decisiones. España no es un socio fiable para la OTAN. ¡Cómo se van a fiar de un tipo que tiene comunistas prosoviéticos, prochavistas y proiraníes en su gobierno!

Otro ejemplo: los socios preferentes de Sánchez se juntaron este viernes para unir sus estrategias. Otegui, condenado por secuestro terrorista, y Junqueras, condenado por sedición, coincidieron en acusar a España de ser para el País Vasco y para Cataluña igual que Rusia para Ucrania: un agresor exterior. Para ellos Sánchez es como Putin. ¡Como para fiarse del gobierno sanchista!

Mientras Sánchez no expulse del Consejo de Ministros a los admiradores de las dictaduras comunistas y a los partidarios de la secesión unilateral, a España no se la tendrá en cuenta en el concierto internacional. Somos unos apestados. No estamos como para ayudar a nadie.