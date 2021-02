O me lo explican, o no lo entiendo

Nos tienen prácticamente confinados, nos han restringido muchos de nuestros derechos fundamentales, como la libertad de movimientos, por preservar la salud de todos, pero a los catalanes se les permite hacer una excepción para votar. La mayoría de los negocios cerrados o vacíos con el objetivo de evitar todo lo posible los contagios. Nos encierran en casa entre las ocho o las diez de la noche y las seis de la mañana también para reducir al máximo la propagación del virus y en Cataluña se puede votar porque es un derecho fundamental y, además, los positivos y los contactos se pueden saltar el confinamiento sin que les caiga un multazo.

Ellos sí pueden poner en peligro la vida de los demás porque lo importante es preservar el derecho fundamental al voto. O soy muy torpe o no entiendo que por encima del derecho a la vida puedan estar unas elecciones, cuyo resultado, aunque eso importe poco, no va a diferir mucho de lo que lamentablemente ya tienen: un absoluto desgobierno de los partidos independentistas con el beneplácito del “Partido Sanchista”. Pedro Sánchez ha encontrado en la fecha del 14 de febrero una oportunidad para lanzar al ministro de la pandemia como candidato. Lo ha tenido casi un año apareciendo a diario ante los medios de comunicación e inexplicablemente a una mayoría de catalanes les gusta. Es conocido, no es un histriónico como Iceta y además, es educado. También es cierto que para tener como representantes a los partidos golpistas o a un fugado de la justicia, cualquiera puede ser bueno, hasta Illa.

Pero sin lugar a duda, lo que es absolutamente inexplicable es que se anime a los contagiados a salir de casa para ir a votar. No acudirán los que estén fastidiados o los que tengan un poco de sentido común, pero el resto acudirá a votar, aunque solo sea por darse la satisfacción de saltarse el confinamiento sin que le pongan una multa de 3.000 eurazos, como le va a ocurrir a la salmantina, positiva en Covid, que hace unos días pillaron paseando tranquilamente al perro -por cierto, el Ayuntamiento de Salamanca dispone de un servicio que facilita la compra en farmacias y supermercados, te tiran la basura o pasean el perro a las personas confinadas y sin tener que poner en riesgo la salud de los vecinos-.

En Cataluña son generosos y a los miembros de las mesas le proveerán de un traje de protección EPI, uno de esos que cuando los sanitarios los llevan puestos parecen astronautas. Pueden estar tranquilos a los que les haya tocado pasar la jornada electoral cumpliendo con un deber democrático. ¿Quién dijo miedo? El miedo no es motivo suficiente para rechazar formar parte de una mesa electoral.

¿Quién va a asumir la responsabilidad si por falta de destreza o por un descuido en el manejo de esos buzos blancos alguien se contagia? ¿Quién cargará con la culpa si hay una infección dentro de los colegios? ¿Pedro Sánchez, que está empeñado en que, a pesar de las cifras de la pandemia, a su exministro le conviene la fecha?, ¿O lo asumirá la justicia, que será muy justa, pero en determinados momentos se olvida del sentido común?

Cataluña registró ayer 2.602 nuevos casos de coronavirus. Está bajando el número de infectados, pero las UCI y los sanitarios aún no notan esta mejoría. En la última semana ha habido 51 fallecidos en Cataluña. Tal vez ya nos hayamos acostumbrado a la muerte y no nos impresionen las cifras. Ayer se registró en España la escalofriante cifra de 724 muertos. Y a lo largo de la pandemia se han contagiado en España 118.00O sanitarios, unos 3.070 en la última semana. Muchos por un error humano al quitarse uno de esos complicados trajes anti-Covid, porque nadie está libre de cometer un error, y mucho más quien no está acostumbrado y seguramente se deja apoderar por el miedo.

El Gobierno sigue pidiendo que no se relajen las medidas. Sin embargo, en Cataluña se permite ir de mítines y acudir a votar y si estás contagiado y en cuarentena, también. Un alivio en mitad de la aburrida cuarentena y sin multa.

Espero que el PP, que se ha puesto a hacer ahora congresillos, dé ejemplo y los deje para cuando las circunstancias sanitarias y democráticas permitan la participación sin riesgos.