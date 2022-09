Esta semana estrené libro, coincidiendo con la beatificación mediática de Isabel II. Lo presenté ante la prensa en el Palacio de La Salina con la siempre presente leyenda de la “Salina” y el arzobispo Fonseca, flanqueado por dos torres, David Mingo, diputado de Cultura, y Juan Francisco Blanco, director del Instituto de las Identidades. Dos torreones que me empequeñecían en las fotos y me hacían recordar mis años de rugby. El libro está dedicado a las cosas del comer en clave de crónica, crónica a dos carrillos porque hay mucha praxis tras la documentación aliñada en las páginas. A mí las cosas del comer me gusta sazonarlas con referencias clásicas y encajarlas en un contexto, que suele tener relación con la fiesta. Y de eso va, sobre el principio de que de la panza sale la danza, como hemos visto este verano en la provincia y vemos ahora en nuestras ferias urbanas. La presentación tuvo lugar horas después del fallecimiento de Isabel II y la llegada al trono de su hijo, Charles, al que tuvimos por Salamanca en aquella histórica visita con su esposa, Diana de Gales. Alguien desde aquí debería enviarle una felicitación recordándole aquella circunstancia y sus cultas referencias a la importancia de nuestra Universidad que hizo en la comida celebrada en el Colegio de Fonseca. Algunos tenemos la impresión de estar asistiendo a un hecho histórico como aquel 11-S que hoy recordamos. Antes de aquella visita del hoy Charles III nuestro vínculo con el Reino Unido pasaba por los irlandeses y sus conflictos religiosos, viajeros que veían advertidos de nuestro secular poderío monumental y el Duque de Wellington, que nos libró de los franceses y triunfó en la batalla de Arapiles, aunque después de destrozar una parte de la ciudad a cañonazos, que no eran, precisamente salvas. Podemos presumir de que “the King” del Reino Unido estuvo en Salamanca. Su madre, Isabel II, con serie propia y referencia en los “Simpson” y el himno nacional, falleció la tarde del 8 de septiembre, festividad de la Virgen de la Vega, cuya imagen volvió a reunir a nuestros políticos. El alcalde, Carlos García, harto de peregrinar por los negociados de transporte encomendó a la Patrona la mejora de nuestras comunicaciones con Madrid, esperando que Renfe y el Gobierno de Pedro Sánchez se diesen por aludidos. Y allí estaba la Patrona ojiplática preguntándose qué podría hacer ante la petición del alcalde en esa solemne ocasión. Sí, también creo que estamos en campaña electoral.

En el libro hablo del Calderillo, el popular guiso bejarano, cuya fiesta se ha trasladado a este domingo porque en agosto, cuando correspondía, el bosque del Castañar, su altar mayor, corría serio peligro de arder. El propio Camilo José Cela se metió una buena ración estando en Béjar y tuvo por ello que aflojarse un par de agujeros del cinturón al tiempo que anotaba que hay que tener fe en las cualidades del Calderillo, de que no sea el último y que la caridad bien entendida comienza por uno mismo, como bien sabía la difunta. Cómo era Cela, apellido, por cierto, bejarano, relacionado por ejemplo con una famosa familia de dulceros de la ciudad. Hoy es el Día del Calderillo, que en el libro -buscando que fuese útil—sitúo como una de esas citas en las que uno puede comer gratis tras hacer, naturalmente, cola. Dicho lo cual, confieso de nuevo mi devoción por el guiso y el afán de los bejaranos por ocultar el ingrediente y la cantidad que hace que el Calderillo de cada uno sea el mejor.

El fallecimiento de Isabel II llegó después del pregón de Mirian Cortés, rectora de la Universidad Pontificia, que fue sobre todo una declaración de amor a Salamanca y un llamamiento a romper techos de cristal. Horas antes, un emocionado Silvestre Sánchez Sierra prendía la llama de las ferias al tiempo que las charras aliviaban sus pies después de la Ofrenda. Las dudas de Pilar Arévalo, presidenta del Traje Charro, quedaron aparcadas y la Ofrenda fue posible. Ahora se trata de que siga siéndolo, superando las complicaciones de la edad.