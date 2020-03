Nos desangramos y no hay tiempo para sentir dolor o para llorar a nuestros muertos. Cada día se van más vidas y a lo único a los que nos podemos agarrar es a que somos un gran país, como nos repitió Felipe VI, a que juntos hemos conseguido los logros más importantes y a que unidos podremos salir de la situación más dura a la que se ha enfrentado España desde la Guerra Civil y su postguerra.

Pedro Sánchez, a su manera, también lo dijo: Su Gobierno no entraría en enfrentamientos. Pero parece ser que no se le comentó a su ministra María Jesús Montero, que arremetió contra la “ultraderecha” y la acusó de haber criticado que se celebrara la manifestación del 8-M porque, nunca, dijo, han creído en la igualdad de la mujer. Tela al argumento desvergonzado y sectario. Hace unos meses durante varios días se habría seguido la polémica en los medios de comunicación, como ha ocurrido en tantas creadas por el laboratorio de Iván Redondo para distraer la atención, pero ahora no estamos para tonterías. El titular unánime de los principales medios es que la cifra de muertos vuelve a crecer y alcanza el máximo.

Tampoco José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España que nos hundió en la crisis económica, atendió a la indicación de Pedro Sánchez y aparcó a Venezuela para asegurar que a cualquier Gobierno le habría ocurrido lo que al español con los tests rápidos. Dicho así, dan ganas de probar otros para ver si es verdad.

En las últimas horas se han cansado a hablar en los diferentes medios de comunicación expertos en comercio exterior que aseguran que lo que no se puede hacer es una compra telefónica. En España, que es un país volcado hacia el exterior, no hay gestor que no sepa que es necesario visitar el lugar de producción y obtener allí todas las verificaciones y homologaciones del producto antes de cerrar la compra. Eso lo puede hacer el Gobierno a través de sus embajadas u organismos que tiene en China, pero también por medio de entidades auditoras capaces de realizar las comprobaciones en plazos muy inferiores a la semana. Le puede pasar a cualquier Gobierno, no lo sé, pero el actual desconoce cómo gestionar y está llegando permanentemente tarde.

Llegó tarde a la compra de estos tests porque el virus no es de antesdeayer, llevamos 4 meses sabiendo que iba a llamar a nuestras puertas. Además, se atrevió a mentirnos, porque el jueves aseguraba que había comprado 9.000 y ayer ya tuvo que reconocer, porque no le quedaba otra, que el timo llegó a los 50.000. Otro cuento chino. Y no se trata de que seamos el hazmerreír, eso ahora da igual, el problema es que esos tests son necesarios para salvar vidas y que cada día sin ellos se traduce en dramas.

Ayer decía Fernando Simón que el número de contagiados bajó. ¿Cómo no va a descender si no se están haciendo tests porque no tenemos? Hasta medios afines al Gobierno ponen en cuestión las cifras de contagiados y aseguran que están cerca del medio millón y no de los 56.000 que mantiene el Gobierno y lo explica fácil: es imposible una mortalidad del 7% cuando la letalidad del coronavirus es menor del 2%. Ocurre que no se hacen pruebas a enfermos leves y a asintomáticos y por mucho que nos cuente Simón -a quien el Gobierno usa de parapeto cada día en una comparencia que debería dirigir el ministro y no él - la situación es de ‘extrema gravedad’, como reconoció por otra parte el propio Gobierno cuando anunció ayer que “el domingo” reunirá a las comunidades. Si es tan grave, ¿por qué no hoy?-. A la vez prohibía los despidos -¿sabe en que situación están las empresas?- .Y se prepara un cierre total que debería haberse producido hace ya 6 días, cuando se lo pidió, entre otros, Alfonso Fernández Mañueco. Vamos tarde y a tirones de la mano de un Gobierno que no sabe por dónde se anda.

Nos unen los balcones, las sirenas de las ocho, la heroicidad de tantos y también que, nos digan lo que nos digan, somos España, país de gente solidaria, valiente y comprometida, y juntos vamos a salir de esta.