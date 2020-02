Nos merecemos un Gobierno que mienta

Moncloa ha ordenado elaborar un manual para altos cargos del Gobierno y del Partido Sanchista (antes PSOE) con el fin de evitar contradicciones y malentendidos en el caso del compañero Ábalos. El asunto se lleva en secreto por orden de Nicolás Maduro, que ha decretado el silencio sobre el escabroso encuentro a la nocturna luz de los aviones.

El texto apócrifo que está circulado por las cloacas de los ministerios incluye la orden tajante, tanto a ministros como altos cargos y portavoces, de no decir ni una sola verdad sobre el ‘Delcygate’. El Gobierno de Pedro Sánchez está comprometido de manera absolutamente firme con la mentira y no desea que por descuido se llegue a conocer algún detalle cierto sobre el controvertido asunto de las conversaciones, los besuqueos y el trasiego de maletas en la terminal.

Los fontaneros al mando del gran Iván Redondo han trabajado duro durante las últimas semanas para elaborar una lista exhaustiva de todas las trolas que han ido soltando en las últimas semanas tanto el protagonista de la película, el ministro de Fomento y secretario de Organización de la formación sanchista, como el propio presidente Sánchez, la portavoz del Gobierno y los titulares de Interior, Exteriores o Justicia, así como el resto de la tropa.

El manual incluye tanto la enumeración una por una de las patrañas como el argumentario destinado a sostenerlas ante la opinión pública, en la confianza de que colarán, al menos en los medios afines, que son muchos. Estos son los puntos esenciales del vademécum:

-No hubo entrevista. Fue la versión inicial, una negativa contundente. No conviene desautorizar al señor Ábalos.

-En caso de haber habido entrevista, fue con el ministro de Turismo venezolano, señor Félix Plasencia. Estamos ante la segunda versión, inocua y basada en la amistad de Ábalos con el entrevistado. Ahí tocamos la fibra sensible.

-Era una escala obligada camino de Turquía. Los expertos dicen que el Falcon utilizado por Delcy tenía autonomía para llegar a Estambul, pero ¿cuántos expertos puede haber entre nuestro público? ¡Pues entonces!

-El encuentro con la sanguinaria Delcy fue fortuito. Sin dejar de sostener que no ocurrió, digamos que la reunión fue casual y forzada. De sopetón, vamos.

-Ábalos iba en misión diplomática, con la intención de evitar que la sátrapa venezolana pisara suelo europeo. Cuidado aquí, porque no conviene confirmar que la ‘vice’ de Maduro pisara nada. Dejemos claro que el ministro fue un héroe que evitó una crisis internacional. Si alguien os rebate diciendo que la crisis la provocó el propio Ábalos, afirmad que este asunto no le importa a los españoles, etc.

-El saludo duró 25 minutos. Aunque el vídeo indique que pasó más de una hora, diremos que está trucado. Qué sabe nadie...

-La sala VIP donde no se produjo el saludo no tiene suelo. Y Delcy levitó mientras el señor Ábalos le daba dos besos. ¡Como para no levitar!

-No era obligatorio detener a la déspota bolivariana porque no pasó por aquí y además el ministro no la impidió (la detención). Parece una contradicción, pero le echamos la culpa a los policías de Barajas, y punto.

-Ábalos dio una versión “reducida” y “los asuntos diplomáticos se llevan con discreción”. Son frases muy socorridas, inventadas por la portavoz María Jesús Montero. “Esto no le importa a nadie”, también vale. El ‘copyright’ de esta segunda pertenece a Carmen Calvo. Podéis añadir: “Y si le interesa a alguien, es a Zapatero y a su exministro Morodo”. Nadie atará cabos.

-Si hay preguntas sobre las cuarenta maletas, el oro y los fajos de billetes, la recomendación es atacar a la extrema derecha con el pin parental o la violencia de género. Con toda contundencia.

-Advertencia: si Ábalos dice que está tranquilo y que no va a dimitir, ha sido por equivocación. Se le ha colado una verdad (la de que no dimite) pero será por los nervios y tal.

-En definitiva, dejad claro que nos merecemos un Gobierno que nos mienta. Y podéis añadir: “Si no os gusta, no habernos votado”.